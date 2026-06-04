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Четирима загинаха при катастрофа с малък самолет в Хърватия

Малък самолет се разби в Хърватия, убивайки най-малко четирима души, съобщава АР.

04.06.2026 | 16:08 ч. Обновена: 04.06.2026 | 16:09 ч. 2
Nova24TV, X

Nova24TV, X

Самолетът се разби близо до Медулин, град на полуостров Истрия, се казва в изявлението на полициятас. Официалната информационна агенция HINA съобщи, че това е немски самолет, излетял от Австрия.

Снимки от мястото на инцидента показват останките на самолета в поле. На място има екипи на полиция и пожарникари.

Местният пилот Нияз Делич каза пред новинарския портал Index, че самолетът "се е завъртял (във въздуха) и се е разбил в земята“.

Не е известно колко хора е имало в самолета. 

Други подробности около инцидента не се съобщават.

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Тагове:

Хърватия малък самолет катастрофа Истрия загинали
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