Четирима загинаха при катастрофа с малък самолет в Хърватия

Самолетът се разби близо до Медулин, град на полуостров Истрия, се казва в изявлението на полициятас. Официалната информационна агенция HINA съобщи, че това е немски самолет, излетял от Австрия.

Снимки от мястото на инцидента показват останките на самолета в поле. На място има екипи на полиция и пожарникари.

Местният пилот Нияз Делич каза пред новинарския портал Index, че самолетът "се е завъртял (във въздуха) и се е разбил в земята“.

Не е известно колко хора е имало в самолета.

Други подробности около инцидента не се съобщават.