Четирима загинаха при катастрофа с малък самолет в Хърватия

Самолетът се разби близо до Медулин, град на полуостров Истрия, се казва в изявлението на полициятас. Официалната информационна агенция HINA съобщи, че това е немски самолет, излетял от Австрия.
Снимки от мястото на инцидента показват останките на самолета в поле. На място има екипи на полиция и пожарникари.
Местният пилот Нияз Делич каза пред новинарския портал Index, че самолетът "се е завъртял (във въздуха) и се е разбил в земята“.
Не е известно колко хора е имало в самолета.
Други подробности около инцидента не се съобщават.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.