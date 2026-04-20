Резултатът при обработени 60,79% СИК: ПБ първи с 44,6%, ПП-ДБ са втори

Данните на ЦИК към 06:00 на 20 април при обработени 60.79% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,6%, което означава и мнозинство в новото Народно събрание.
В битката за второ място ПП-ДБ събира 14,3%, а ГЕРБ-СДС - 13%.
На четвърто място е ДПС с 5%, а над чертата засега са "Възраждане" с 4,6%.
Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.
Засега се очертава петпартиен парламент.
Ето и подреждането:
- "Прогресивна България" - 44,6%
- ПП-ДБ - 14,3%
- ГЕРБ-СДС - 13%
- ДПС - 5%
- "Възраждане" - 4,6%
- МЕЧ - 3,3%
- "Величие" - 3,3%
- "Сияние" - 3,1%
- "БСП-Обединена левица" - 3%
- АПС - 1,3%
- ИТН - 0,79%