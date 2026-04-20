Резултатът при обработени 60,79% СИК: ПБ първи с 44,6%, ПП-ДБ са втори

Данните на ЦИК към 06:00 на 20 април при обработени 60.79% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,6%, което означава и мнозинство в новото Народно събрание.

В битката за второ място ПП-ДБ събира 14,3%, а ГЕРБ-СДС - 13%.

На четвърто място е ДПС с 5%, а над чертата засега са "Възраждане" с 4,6%.

Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.

Засега се очертава петпартиен парламент.

Ето и подреждането:

"Прогресивна България" - 44,6%

ПП-ДБ - 14,3%

ГЕРБ-СДС - 13%

ДПС - 5%

"Възраждане" - 4,6%

МЕЧ - 3,3%

"Величие" - 3,3%

"Сияние" - 3,1%

"БСП-Обединена левица" - 3%

АПС - 1,3%

ИТН - 0,79%