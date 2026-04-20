Резултатът при обработени 68,34% протоколи на ЦИК: ПБ - 44,5%, ПП-ДБ с 14%, ГЕРБ-СДС с 13,1%

Кои остават под чертата?

20.04.2026 | 07:21 ч. Обновена: 20.04.2026 | 07:21 ч. 93
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Данните на ЦИК към 06:00 на 20 април при обработени 60.79% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,6%, което означава и мнозинство в новото Народно събрание.

В битката за второ място ПП-ДБ събира 14,3%, а ГЕРБ-СДС - 13%.

На четвърто място е ДПС с 5%, а над чертата засега са "Възраждане" с 4,6%. 

Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ. 

Ето и подреждането:

  • "Прогресивна България" - 44,5%
  • ПП-ДБ - 14%
  • ГЕРБ-СДС - 13,1%
  • ДПС - 5,4%
  • "Възраждане" - 4,5%
  • МЕЧ - 3,3%
  • "Величие" - 3,3%
  • "Сияние" - 3,1%
  • "БСП-Обединена левица" - 3%
  • АПС - 1,3%
  • ИТН - 0,8%
