IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Резултатът при обработени 78,24% протоколи на ЦИК: ПБ - 44,5%, ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС с 0,5% разлика

"Възраждане" все още са над чертата

20.04.2026 | 08:21 ч. Обновена: 20.04.2026 | 08:21 ч. 177
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Данните на ЦИК към 08:00 на 20 април при обработени 78,24% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,5%, което означава и мнозинство в новото Народно събрание.

В битката за второ място ПП-ДБ събира 13,65%, а ГЕРБ-СДС - 13,18%.

На четвърто място е ДПС с 5,85%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,4%. 

Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ. 

Засега се очертава петпартиен парламент. 

Ето и подреждането:

  • "Прогресивна България" - 44,5%
  • ПП-ДБ - 13,65%
  • ГЕРБ-СДС - 13,18%
  • ДПС - 5,85%
  • "Възраждане" - 4,4%
  • МЕЧ - 3,3%
  • "Величие" - 3,18%
  • "Сияние" - 3,05%
  • "БСП-Обединена левица" - 3%
  • АПС - 1,4%
  • ИТН - 0,79%
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Радев Прогресивна България ГЕРБ ПП-ДБ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem