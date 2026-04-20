Резултатът при обработени 78,24% протоколи на ЦИК: ПБ - 44,5%, ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС с 0,5% разлика

Данните на ЦИК към 08:00 на 20 април при обработени 78,24% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,5%, което означава и мнозинство в новото Народно събрание.

В битката за второ място ПП-ДБ събира 13,65%, а ГЕРБ-СДС - 13,18%.

На четвърто място е ДПС с 5,85%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,4%.

Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.

Засега се очертава петпартиен парламент.

Ето и подреждането:

"Прогресивна България" - 44,5%

ПП-ДБ - 13,65%

ГЕРБ-СДС - 13,18%

ДПС - 5,85%

"Възраждане" - 4,4%

МЕЧ - 3,3%

"Величие" - 3,18%

"Сияние" - 3,05%

"БСП-Обединена левица" - 3%

АПС - 1,4%

ИТН - 0,79%