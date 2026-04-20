При 100% паралелно преброяване на "Маркет ЛИНКС": "Възраждане" аут от НС

Пет партии влизат в 52-ото Народно събрание, сочат данните при 100% паралелно преброяване на социологическата агенция "Маркет ЛИНКС", с която bTV работи. "БСП-Обединена левица" и "Възраждане" не успяват да прескочат 4-процентната бариера съответно с 3% и 3,8% подкрепа.

Политическите формации, които влизат в 52-ия парламент, са:

"Прогресивна България" с 44,4%

ПП-ДБ с 12,8%

ГЕРБ-СДС с 12,4%

ДПС - 6,3%

Под 4-процентната бариера остават и МЕЧ с 3,3%, "Сияние" с 3,2%, "Величие" с 2,6%, ИТН с 2,1%, АПС с 2,1%, "Антикорупционен вот" с 0,9%.

При това положение разпределението на мандатите е следното:

"Прогресивна България" - 140 депутати

ПП-ДБ - 41 депутати

ГЕРБ-СДС - 39 депутати

ДПС - 20 депутати

Избирателната активност е 51,9%.