IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

При 100% паралелно преброяване на "Маркет ЛИНКС": "Възраждане" аут от НС

ПП-ДБ изместват ГЕРБ-СДС от второ място

20.04.2026 | 00:20 ч. Обновена: 20.04.2026 | 00:20 ч. 40
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пет партии влизат в 52-ото Народно събрание, сочат данните при 100% паралелно преброяване на социологическата агенция "Маркет ЛИНКС", с която bTV работи. "БСП-Обединена левица" и "Възраждане" не успяват да прескочат 4-процентната бариера съответно с 3% и 3,8% подкрепа.

Политическите формации, които влизат в 52-ия парламент, са:

  •     "Прогресивна България" с 44,4%
  •     ПП-ДБ с 12,8%
  •     ГЕРБ-СДС с 12,4%
  •     ДПС - 6,3%

Под 4-процентната бариера остават и МЕЧ с 3,3%, "Сияние" с 3,2%, "Величие" с 2,6%, ИТН с 2,1%, АПС с 2,1%, "Антикорупционен вот" с 0,9%.

При това положение разпределението на мандатите е следното:

  •     "Прогресивна България" - 140 депутати
  •     ПП-ДБ - 41 депутати
  •     ГЕРБ-СДС - 39 депутати
  •     ДПС - 20 депутати

Избирателната активност е 51,9%.

Тагове:

Възраждане не влиза НС Малкет Линкс
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem