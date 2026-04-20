При 100% паралелно преброяване на "Маркет ЛИНКС": "Възраждане" аут от НС

Пет партии влизат в 52-ото Народно събрание, сочат данните при 100% паралелно преброяване на социологическата агенция "Маркет ЛИНКС", с която bTV работи. "БСП-Обединена левица" и "Възраждане" не успяват да прескочат 4-процентната бариера съответно с 3% и 3,8% подкрепа.
Политическите формации, които влизат в 52-ия парламент, са:
- "Прогресивна България" с 44,4%
- ПП-ДБ с 12,8%
- ГЕРБ-СДС с 12,4%
- ДПС - 6,3%
Под 4-процентната бариера остават и МЕЧ с 3,3%, "Сияние" с 3,2%, "Величие" с 2,6%, ИТН с 2,1%, АПС с 2,1%, "Антикорупционен вот" с 0,9%.
При това положение разпределението на мандатите е следното:
- "Прогресивна България" - 140 депутати
- ПП-ДБ - 41 депутати
- ГЕРБ-СДС - 39 депутати
- ДПС - 20 депутати
Избирателната активност е 51,9%.