"Мяра" с финален екзит пол: ПБ печели категорично с 38,7%, БСП ще трепери

"Прогресивна България" печели извънредните избори за 52-ото Народно събрание с 38.7%, сочат данните на финалния екзит пол на социологическа агенция "Мяра".

В битката за второ място ГЕРБ-СДС печели с 14,8%, докато ПП-ДБ събира 13,3%.

На четвърто място е ДПС със 9,1%, а над чертата са още "Възраждане" с 5,3%. БСП-Обединена левица ще трепери до последно, тъй като са на ръба с 4%.

Най-близо до 4-процентната бариера пък са "Величие" и МЕЧ.

Активността е 48,5%, а гласувалите "Не подкрепям никого" - 1,9%.

Прогнозата е за шестпартиен парламент. ПБ би разполагал със 109 депутати, ГЕРБ-СДС с 41 депутати, а ПП-ДБ с 38 депутати. ДПС са с 26 депутати, "Възраждане" с 15, а БСП - с 11.

Ето и подреждането:

"Прогресивна България" - 38,7%

ГЕРБ-СДС - 14,7%

ПП-ДБ - 13,3%

ДПС - 9,1%

"Възраждане" - 5,3%

"БСП-Обединена левица" - 4%

МЕЧ - 3,4%

"Величие" - 3,2%

"Сияние" - 2,6%

ИТН - 1,9%

АПС - 1,8%