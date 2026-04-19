Новини Днес | 151

"Мяра" с финален екзит пол: ПБ печели категорично с 38,7%, БСП ще трепери

БСП-ОЛ и "Възраждане" над чертата

19.04.2026 | 20:15 ч. Обновена: 19.04.2026 | 20:15 ч. 79
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

"Прогресивна България" печели извънредните избори за 52-ото Народно събрание с 38.7%, сочат данните на финалния екзит пол на социологическа агенция "Мяра". 

В битката за второ място ГЕРБ-СДС печели с 14,8%, докато ПП-ДБ събира 13,3%.

На четвърто място е ДПС със 9,1%, а над чертата са още "Възраждане" с 5,3%. БСП-Обединена левица ще трепери до последно, тъй като са на ръба с 4%. 

Най-близо до 4-процентната бариера пък са "Величие" и МЕЧ.

Активността е 48,5%, а гласувалите "Не подкрепям никого" - 1,9%.

Прогнозата е за шестпартиен парламент. ПБ би разполагал със 109 депутати, ГЕРБ-СДС с 41 депутати, а ПП-ДБ с 38 депутати. ДПС са с 26 депутати, "Възраждане" с 15, а БСП - с 11.

Ето и подреждането:

  • "Прогресивна България" - 38,7%
  • ГЕРБ-СДС - 14,7%
  • ПП-ДБ - 13,3%
  • ДПС - 9,1%
  • "Възраждане" - 5,3%
  • "БСП-Обединена левица" - 4%
  • МЕЧ - 3,4%
  • "Величие" - 3,2%
  • "Сияние" - 2,6%
  • ИТН - 1,9%
  • АПС - 1,8%
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Прогресивна България ГЕРБ-СДС ПП-ДБ
