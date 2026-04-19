Конкурсът "Златните 240" към 15:00 ч.: Разликата между "Цъфнал герб" и "121 надежди" е само 0,1%

Българските меломани определят днес най-добрата песен в извънредния конкурс "Златните 240". 24 изпълнители представиха своите хитове пред публиката, която ще гласува цял ден, за да определи победителя. Към 15:00 часа начело, и то убедително, е песента "Самолета".
Интригата обаче се завърза за второто място, като разликата е само 0,1%. Песента "Цъфнал герб" все още е на второ място с 14,5%, а "121 надежди" се нареждда на трето с 14,4%.
Ето и цялото подреждане към 15:00 часа:
- "Самолета" - 38,1%
- "Цъфнал герб" - 14,5%
- "121 надежди" - 14,4%
- "Kючек Баклава" - 7,4%
- "Новите братушки" - 5,3%
- "Една българска роза" - 4,3%
- "Историческа градина" - 3,2%
- "Радостна Мечта" - 3%
- "Имала майка едно ми чедо, Никола" - 2,4%
- "Нема такава държава" - 1,8%
- "Кючек Баклава 2" - 1,8%