Радев: "Прогресивна България" печели безапелационно, това е победа на надеждата

Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите. Това заяви Румен Радев, лидер на "Прогресивна България" в благодарствена публикация във Facebook.

Новият политически проект вероятно печели пълно мнозинство в 52-ото Народно събрание.

Ето какво още написа Радев:

Благодаря на всеки един от българските граждани, които подкрепиха "Прогресивна България".

Специални благодарности към хората, които вече почти 10 години са с мен и на целия мой екип.

Най-сърдечно искам да благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого.

Благодаря и на всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България.

Благодаря на хората в комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление "купен вот".

Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието от българската политика все още е голямо и това е само първа стъпка към възстановяването на обществения договор.

"Прогресивна България" печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Най-сетне това е победа и на морала.

Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите.

Благодаря за доверието!

Всичко друго ще коментираме след окончателните резултати.

Румен Радев убедително води и в Пловдив, ПП-ДБ - втори

Вотът от чужбина: първи Радев, следват ПП-ДБ и ДПС Свързани статии

Данните на ЦИК към 07:00 на 20 април при обработени 68% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България".

"Прогресивна България" - 44,5%

ПП-ДБ - 14%

ГЕРБ-СДС - 13,1%

ДПС - 5,4%

"Възраждане" - 4,5%

МЕЧ - 3,3%

"Величие" - 3,3%

"Сияние" - 3,1%

"БСП-Обединена левица" - 3%

АПС - 1,3%

ИТН - 0,79%