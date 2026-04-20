Радев: "Прогресивна България" печели безапелационно, това е победа на надеждата

Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите. Това заяви Румен Радев, лидер на "Прогресивна България" в благодарствена публикация във Facebook.
Новият политически проект вероятно печели пълно мнозинство в 52-ото Народно събрание.
Ето какво още написа Радев:
Благодаря на всеки един от българските граждани, които подкрепиха "Прогресивна България".
Специални благодарности към хората, които вече почти 10 години са с мен и на целия мой екип.
Най-сърдечно искам да благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого.
Благодаря и на всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България.
Благодаря на хората в комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление "купен вот".
Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието от българската политика все още е голямо и това е само първа стъпка към възстановяването на обществения договор.
"Прогресивна България" печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Най-сетне това е победа и на морала.
Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите.
Благодаря за доверието!
Всичко друго ще коментираме след окончателните резултати.
"Прогресивна България" има 44,6%
Данните на ЦИК към 07:00 на 20 април при обработени 68% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България".
- "Прогресивна България" - 44,5%
- ПП-ДБ - 14%
- ГЕРБ-СДС - 13,1%
- ДПС - 5,4%
- "Възраждане" - 4,5%
- МЕЧ - 3,3%
- "Величие" - 3,3%
- "Сияние" - 3,1%
- "БСП-Обединена левица" - 3%
- АПС - 1,3%
- ИТН - 0,79%