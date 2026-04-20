ДПА: Проруският експрезидент Радев на път да спечели съкрушителна победа

Прогнозите от ранните часове на деня сочат, че коалицията на проруския бивш президент на България Румен Радев е на път да спечели убедителна победа на предсрочните парламентарни избори в страната, пише ДПА.

Лявоцентристката коалиция "Прогресивна България" (ПБ), водена от Радев, който подаде оставка през януари, за да може да се кандидатира на изборите, е на път да спечели до 45% от гласовете според няколко социологически агенции.

Това би дало на ПБ до 140 депутати в 240-местния парламент, достатъчно за самостоятелно мнозинство, според прогнозите.

Прозападната дясноцентристка коалиция ГЕРБ-СДС, ръководеща последното правителство, и проевропейският алианс ПП-ДБ се борят за второто място с 12% до 13%, според социолозите, цитирани от ДПА. ДПС вероятно също ще премине 4-процентния праг, необходим за влизане в парламента, с до 7% от гласовете.

ПП-ДБ организира масовите демонстрации през декември, които в крайна сметка доведоха до падането на предишното правителство, отбелязва ДПА, като посочва, че изборите в страната, членка на ЕС и НАТО, се проведоха след кратка предизборна кампания, която беше доминирана от опасения относно инфлацията и корупцията, които Радев обеща да премахне.

САЩ и Великобритания наложиха санкции на влиятелния лидер на ДПС Делян Пеевски за предполагаеми корупционни дейности.

Според прогнозите проруската крайнодясна партия "Възраждане" ще отбележи спад до около 4%, което представлява рязък спад спрямо 13,3% през 2024 г.

Предсрочните избори бяха осмите парламентарни избори в страната за последните пет години. Официалните окончателни резултати се очакват да бъдат обявени до четвъртък.

(БТА)