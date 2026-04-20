ПБ на Радев печели най-много гласове и при гласуването в Северна Македония

С втори резултат е коалицията ПП-ДБ

20.04.2026 | 08:02 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

„Прогресивна България” е получила най-много гласове във вота за български парламент в Северна Македония. За нея са гласували общо 160 избиратели, показват данните от извлечението на протоколите в петте избирателни секции на територията на страната. 

С втори резултат е коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България", която е получила 91 гласа. 

С трети резултат е "Възраждане", за която са гласували 63-ма български граждани, а за ГЕРБ вота си са подали 61 гласоподаватели.

Според окончателните протоколи в секциите в българското посолство в Скопие, Генералното консулство на страната ни в Битоля и тези в Струмица, Охрид и Прилеп на парламентарните избори са гласували общо 463-ма избиратели.  
(Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова)

 

