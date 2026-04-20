Свещеник диджей дирижира концерт в памет на папа Франциск

Концерт в памет на папа Франциск с участието на свещеник диджей се състоя в аржентинската столица Буенос Айрес, предаде АФП.

Сцената, на която се изяви Гилерме Пейшото, беше изградена на емблематичния площад „Май“ - място, свикнало с големи политически и активистки прояви. Той се превърна за повече от два часа в място на голямо парти, което се прехвърли и на съседни булеварди.

Освен че звуча музиuа, имаше също видеопроекции на облаци, гълъби на мира, кръстове, прекъсвани от изображения и аудиосъобщения от папа Франциск.

Зад дидежйския пулт отец Гилерме, облечен в черна риза и с клерикална якичка,

представи програма, с която стана известен по света през последните години, отбелязва АФП.

„Нека музиката успее да докосне сърцата до такава степен, че когато младите си отидат вкъщи след концерта, да се приберат щастливи, с ... желание да променят света“, заяви той пред AФП.

Властите в Буенос Айрес очакваха между 30 000 и 50 000 души на безплатното шоу. Символично, то беше на площада пред катедралата, където Хорхе Берголио беше много популярен архиепископ в продължение на 15 години, преди да стане папа Франциск през 2013 г. Той никога не се върна в Аржентина до смъртта си на 21 април 2025 г., отбелязва АФП, предаде БТА.

Коктейлът от електромузика и религиозно послание се превърна в запазена марка на отец Гилерме, известен далеч извън родната си Португалия. Той е родом от Гимараеш, но е свещеник в Брага. Необичайната си програма е представял в Лисабон, Бейрут, Мексико, Рио де Жанейро, Ибиса… Отец Гилерме я определя като коктейл, мост към младите хора, одобрен от самия папа Франциск, който се срещна с него и го покани за Световните младежки дни в Лисабон през 2023 г., допълва АФП.