Пеевски взема двойно повече гласове от Доган в Турция

ДПС категорично печели битката с АПС за гласоподавателите в Турция. За партията на Делян Пеевски са гласували 10 434 души или 48.956% от всички, които са участвали във вота в югоизточната ни съседка. Това показват междинните резултати на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 6 часа тази сутрин при 90.67% обработени секционни протоколи.

Коалицията на Ахмед Доган е подкрепена от 4817 избиратели или 22.601%. Докато

на предните парламентарни избори той беше неоспорван победител в Турция

А сега близо го следва ПБ на Румен Радев – 4165 гласа или 19.542% подкрепа. Далеч назад остава ПП-ДБ с 681 гласа или 3.195% подкрепа.

Гласовете на ДПС и АПС обаче са далеч по-малко, отколкото бяха през 2024 г. Тогава Доган беше подкрепен от 29 573 избиратели, а Пеевски – от 12 937. Вероятно тук се вижда ефектът от тавана на секциите в страните извън ЕС, който наложи парламентът неотдавна – до 20 секции в страна, извън тези в дипломатическите и консулските представителства. Изглежда опитите на политиците да мобилизират изселническия вот не са дали особен резултат.