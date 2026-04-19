"Мяра" при 95% паралелно преброяване: Пълно мнозинство на ПБ, ПП-ДБ изскочиха втори

Очертава се петпартиен парламент

19.04.2026 | 22:49 ч. Обновена: 19.04.2026 | 23:25 ч. 129
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

"Прогресивна България" печели пълно мнозинство в новото Народно събрание при 83% паралелно преброяване. Коалицията на Румен Радев събира 45,3%

В битката за второ място ПП-ДБ събира 12,2%, а ГЕРБ-СДС - 12,1%.

На четвърто място е ДПС със 7%, а над чертата са "Възраждане" с едва 4,2%. 

Под чертата остават БСП-Обединена левица, "Величие" и МЕЧ. 

Прогнозата е за петпартиен парламент. ПБ би разполагал със 135 депутати, ГЕРБ-СДС с 36 депутати, а ПП-ДБ с 36 депутати. ДПС са с 21 депутати, "Възраждане" с 12.

Ето и подреждането:

  • "Прогресивна България" - 45,3%
  • ПП-ДБ - 12,2%
  • ГЕРБ-СДС - 12,1%
  • ДПС - 7%
  • "Възраждане" - 4,2%
  • МЕЧ - 3,3%
  • "БСП-Обединена левица" - 3,1%
  • "Величие" - 3,2%
  • "Сияние" - 3%
  • АПС - 2,4%
  • ИТН - 0,8%
