"Мяра" при 95% паралелно преброяване: Пълно мнозинство на ПБ, ПП-ДБ изскочиха втори

"Прогресивна България" печели пълно мнозинство в новото Народно събрание при 83% паралелно преброяване. Коалицията на Румен Радев събира 45,3%

В битката за второ място ПП-ДБ събира 12,2%, а ГЕРБ-СДС - 12,1%.

На четвърто място е ДПС със 7%, а над чертата са "Възраждане" с едва 4,2%.

Под чертата остават БСП-Обединена левица, "Величие" и МЕЧ.

Прогнозата е за петпартиен парламент. ПБ би разполагал със 135 депутати, ГЕРБ-СДС с 36 депутати, а ПП-ДБ с 36 депутати. ДПС са с 21 депутати, "Възраждане" с 12.

Ето и подреждането:

"Прогресивна България" - 45,3%

ПП-ДБ - 12,2%

ГЕРБ-СДС - 12,1%

ДПС - 7%

"Възраждане" - 4,2%

МЕЧ - 3,3%

"БСП-Обединена левица" - 3,1%

"Величие" - 3,2%

"Сияние" - 3%

АПС - 2,4%

ИТН - 0,8%