"Мяра" при 95% паралелно преброяване: Пълно мнозинство на ПБ, ПП-ДБ изскочиха втори

"Прогресивна България" печели пълно мнозинство в новото Народно събрание при 83% паралелно преброяване. Коалицията на Румен Радев събира 45,3%
В битката за второ място ПП-ДБ събира 12,2%, а ГЕРБ-СДС - 12,1%.
На четвърто място е ДПС със 7%, а над чертата са "Възраждане" с едва 4,2%.
Под чертата остават БСП-Обединена левица, "Величие" и МЕЧ.
Прогнозата е за петпартиен парламент. ПБ би разполагал със 135 депутати, ГЕРБ-СДС с 36 депутати, а ПП-ДБ с 36 депутати. ДПС са с 21 депутати, "Възраждане" с 12.
Ето и подреждането:
- "Прогресивна България" - 45,3%
- ПП-ДБ - 12,2%
- ГЕРБ-СДС - 12,1%
- ДПС - 7%
- "Възраждане" - 4,2%
- МЕЧ - 3,3%
- "БСП-Обединена левица" - 3,1%
- "Величие" - 3,2%
- "Сияние" - 3%
- АПС - 2,4%
- ИТН - 0,8%