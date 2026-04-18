Как Мадяр се превръща в по-голям приятел на Путин, отколкото някой е предполагал

Това ли са най-добрите времена за Кремъл или най-лошите? В свят, разсеян от войната на Израел и САЩ срещу Иран и Ливан, Владимир Путин се радва на неочакван приход от пари. По-високите цени на петрола ще напълнят изчерпаната от войната хазна на Кремъл, Вашингтон облекчи санкциите на руските танкери със суров петрол, пътуващи към Индия, и се наблюдава ръст в търсенето на втечнен природен газ (ВПГ) на страната, тъй като Европа се бори да замени доставките, блокирани зад Ормузкия проток.

В същото време Кремъл току-що загуби важен стратегически дипломатически актив в лицето на силно антиукраинския премиер на Унгария Виктор Орбан, който беше отстранен от власт с убедителна победа по-рано тази седмица. Украинските дронове с голям обсег са станали по-прецизни в поразяването на руски терминали за износ на петрол в Балтийско море, на хиляди километри от границите на Украйна. А дългосрочният икономически натиск на войната започва да разклаща основите на руската икономика. Още по-лошо за Путин е, че видни членове на елита на страната му започват публично да предупреждават за предстоящ икономически колапс.

Именно в Унгария тясната връзка между европейската политика за Украйна и руските енергийни доставки може да се види най-ясно. Падането на Орбан несъмнено беше поражение за Путин, Брюксел открито отпразнува края на най-обструкционисткия лидер в Европа, Киев изпита облекчение, а западните коментатори побързаха да обявят смъртта на "нелибералната демокрация" в Европа.

Но тази седмица бързо стана очевидно, че истинската картина е по-сложна

Петер Мадяр, някогашният близък сътрудник на Орбан, а сега негов наследник, заяви, че е готов да отмени ветото на Унгария върху предложения заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро (78 милиарда британски лири), който е икономическият спасителен пояс на Украйна. Но цената на Мадар беше доставките на руски петрол за Унгария да бъдат възобновени чрез тръбопровода "Дружба" - тръба от съветската епоха, която минава от Русия през Украйна и към Европа.

"Дружба" беше затворена след руски удар с дрон върху помпена станция близо до Лвов през януари, което предизвика голям дипломатически спор, тъй като Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че отказва да ремонтира тръбопровода по политически причини. Брюксел, отчаян да получи одобрение за заем от 90 милиарда евро за Киев, се оказа въвлечен в спора и в крайна сметка обеща пари и техническа помощ за повторно отваряне на тръбопровода - въпреки че това пряко противоречи на обещанието на ЕС да отбие континента от руски петрол преди края на 2027 г.

Падналият Орбан веднъж описа Унгария в телефонен разговор с Путин като "мишка" за руския "лъв". Но Мадяр, изглежда, е също толкова готов, колкото и неговият проруски предшественик, да настоява за запазване на евтините потоци от петрол и газ от Кремъл. Нещо повече, Мадяр обеща да проведе референдум за евентуалното присъединяване на Украйна към ЕС .- което би могло да се равнява на обещание да наложи вето в действителност.

В същото време, незабелязано от повечето, Испания също тихо увеличи поръчките си за руски втечнен природен газ (LNG), тъй като доставките от Персийския залив пресъхват. Испанският внос почти се удвои през март, достигайки историческия рекорд от почти 10 000 GWh руски газ за един месец. Това е дори по-високо, отколкото по време на пика на енергийната криза през 2023 г.

"Трябва ли Европа да ускори излизането от руската енергия?", пита Кирил Шевченко, бивш ръководител на Централната банка на Украйна. "Или това е просто прагматична диверсификация на фона на глобалната нестабилност?"

Разбира се, върховна ирония е, че Европа финансира защитата на Украйна срещу руската агресия, като същевременно финансира военната машина на Путин чрез плащания за петрол и газ. Унгария, например, е подписала дългосрочни газови договори с кремълския "Газпром", които са валидни до 2036 г. при така наречените условия "вземи или плати" на стойност приблизително 2,5 милиарда долара годишно. Този договор, подписан съгласно швейцарското законодателство, не може лесно да бъде отменен - и Мадяр спечели отчасти благодарение на обещанието да защити унгарците от по-високи сметки за енергия. Унгарската атомна електроцентрала "Пакш-2", която се строи от руската държавна компания "Росатом" на стойност 12,5 милиарда евро и е финансирана предимно от Москва, ще бъде построена, независимо дали Будапеща или Брюксел я харесват или не.

И все пак руската икономика все още е в сериозни затруднения

Експертите се съмняват, че временен неочакван доход от войната с Иран ще бъде достатъчен, за да спаси финансите на Кремъл. Роберт Нигматулин, виден академик от Руската академия на науките, не се въздържа от думи на Московския икономически форум тази седмица. Публично излагайки тежкото състояние на икономиката, той каза, че Русия сега има "най-ниския доход на глава от населението в Европа".

"Дори най-бедните региони на Китай сега имат по-високи доходи от най-бедните региони на Русия", заяви той.

През последните 11 години средният годишен растеж на БВП на Русия е около 1,5%, докато потребителските цени са се повишили със 77% като цяло. Известният икономист внимаваше да не критикува директно Путин, но в същото време ясно заяви, че 40% от руския бюджет, който в момента се влага във войната в Украйна, осакатява страната безполезна цел.

Съветският съюз беше беден, отбелязва Нигматулин, но поне тази бедност дойде с огромни постижения в космоса, ядрената енергия и индустрията:

"Сега загубихме всичко и все още сме най-бедните", добавя той.

И не само недоволството на академиците става публично. Председателят на Руската централна банка Елвира Набиулина призна тази седмица, че "за първи път в съвременната история нашата икономика се сблъсква с недостиг на работна ръка и ограничения".

Най-важният въпрос е дали икономическият натиск ще принуди Путин да прекрати кървавата си война срещу Украйна

Дирекцията за военно разузнаване на Украйна, известна с акронима ГУР, не мисли така. Според заместник-началника Вадим Скибицки Русия подготвя нова наземна атака в югоизточна Украйна, като използва стратегическия си резерв, за да добави 20 000 нови войници към силите си в страната.

С около 680 000 войници, които сега са на терен, Скибицки каза пред Financial Times тази седмица, че Русия "се стреми да завладее целия регион на Донбас до септември". Той добави, че Украйна изчерпва боеприпасите за системите за противовъздушна отбрана, отчасти заради батареите Patriot, които са преразпределени в Персийския залив, и предупредиха, че Русия е удвоила производството си на мобилни балистични ракети с малък обсег "Искандер", които се оказаха опустошително ефективни срещу електрическата и отоплителната инфраструктура на Украйна.

Отговорът на Украйна беше да нанася почти ежедневни удари по руските съоръжения за износ на петрол и газ в Усть-Луга, близо до Санкт Петербург. И макар че те бяха ефективни, очевидно не успяха да унищожат капацитета на Кремъл да продължи да изнася енергията си за един гладен за петрол свят. И докато международни клиенти като Индия, Китай и всъщност Европа останат, военната машина на Путин ще има парите, за да продължи напред.

Анализът е на Оуен Матюс за The Independent.