Северна Корея е дала на Путин балистични ракети, направени с части от магазина

Нов анализ на два вида севернокорейски балистични ракети, направени от украинците, разкри, че оръжията са сглобени с търговска електроника и, най-вероятно, по стари методи, чийто срок на годност е над 50 години.

Длъжностни лица заявиха, че тези заключения, публикувани от украинското министерство на отбраната в четвъртък, са дошли, след като военни инженери и учени са провели "лабораторни изследвания" на останките от ракети КН-23 и КН-24 с твърдо гориво, използвани на територията на Украйна в началото на 2024 г.

Докладът установява, че въпреки че севернокорейските ракети имат прилики с подобни руски, те използват по-малко енергийно ефективно гориво и изискват 50 процента по-дълги двигатели, за да достигнат същия обхват.

"В същото време по време на производството се използват остарели методи, а качеството на спойките е това отпреди 50 години", пише министерството на отбраната.

Също така се отбелязва, че криминалистичните анализи показват, че ракетите имат покрити с графит върхове, "сравнително евтино решение" за защита от топлината по време на полет, съобщава Business Insider.

Министерството на отбраната заяви, че екипът му от криминалисти е идентифицирал ракетите KN-23 и KN-24, използвайки южнокорейски схеми и снимки от севернокорейски фабрики, като е идентифицирал седем ключови прилики. Също така се казва, че KN-23 има специфичен диаметър на рамката, използван само от Северна Корея.

KN-23, известна още като Hwasong-11A, беше представена за първи път от Пхенян по време на военен парад през 2018 г. и често се сравнява с руската балистична ракета с малък обсег "Искандер-М". Другата ракета, KN-24, направи публичния си дебют под обозначението Hwasong-11B през 2019 г. и има някои прилики с американската тактическа балистична ракета ATACMS.

В доклада обаче се казва, че вместо да бъдат директни аналози на "Искандер-9М723", севернокорейските ракети са показали, че Пхенян е "усъвършенствал първоначална версия на разработката на балистичната ракета "Искандер".

Блоковете за управление на ракетите съдържат "цивилни компоненти от водещи марки"

"КНДР очевидно купува тези чипове, за да заобиколи санкциите", се казва в изявлението на министерството на отбраната.

В края на 2024 г. украинската агенция за военно разузнаване заяви, че е идентифицирала в KN-23 и KN-24 компоненти, произведени от компании от Китай, Япония, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените щати.

Киев за първи път съобщи за използването на KN-23 през януари 2024 г., заявявайки, че Русия е изстреляла тези ракети по Харков. Украински служители заявиха по това време, че боеприпасите са били много неточни и опасни, като поне половината от тях са експлодирали във въздуха, преди да достигнат целите си.

На следващия месец Украйна обяви, че е свалила и изстреляни от Русия ракети KN-24 по Киев. В началото на 2025 г. Русия обвини Северна Корея, че е доставила на Кремъл най-малко 148 балистични ракети.

От началото на войната Русия се стреми да укрепи отношенията си със Северна Корея, като приветства войски и оръжия, за да помогне за отблъскването на Украйна от Курския регион и да подкрепи инвазията ѝ. Съединените щати и Южна Корея изразиха допълнителни опасения, предупреждавайки, че Пхенян натрупва ценен боен опит както във военната тактика, така и в производството на оръжия.