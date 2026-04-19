Конкурсът "Златните 240" към 13:00 ч.: Има размествания между песните, "Самолета" е първа

Българските меломани определят днес най-добрата песен в извънредния конкурс "Златните 240". 24 изпълнители представиха своите хитове пред публиката, която ще гласува цял ден, за да определи победителя. Към 13:00 часа най-много гласове са пуснати за песента "Самолета", която продължава да е убедително начело. Втора е композицията "Цъфнал герб", а на трето място все по-убедително е "121 надежди".
"Kючек Баклава" е на четвърто място, а зад тях покачва резултат парчето "Новите братушки".
Ето класацията към 13.00 часа:
- "Самолета" - 37,7%
- "Цъфнал герб" - 15%
- "121 надежди" - 13,6%
- "Kючек Баклава" - 7,9%
- "Новите братушки" - 5,3%
- "Една българска роза" - 4,7%
- "Историческа градина" - 3,1%
- "Радостна Мечта" - 3%
- "Кючек Баклава 2" - 2,1%
- "Имала майка едно ми чедо, Никола" - 2%
- "Нема такава държава" - 1,7%