Конкурсът "Златните 240" към 13:00 ч.: Има размествания между песните, "Самолета" е първа

Българските меломани определят днес най-добрата песен в извънредния конкурс "Златните 240". 24 изпълнители представиха своите хитове пред публиката, която ще гласува цял ден, за да определи победителя. Към 13:00 часа най-много гласове са пуснати за песента "Самолета", която продължава да е убедително начело. Втора е композицията "Цъфнал герб", а на трето място все по-убедително е "121 надежди".

"Kючек Баклава" е на четвърто място, а зад тях покачва резултат парчето "Новите братушки".

Ето класацията към 13.00 часа:

"Самолета" - 37,7%

"Цъфнал герб" - 15%

"121 надежди" - 13,6%

"Kючек Баклава" - 7,9%

"Новите братушки" - 5,3%

"Една българска роза" - 4,7%

"Историческа градина" - 3,1%

"Радостна Мечта" - 3%

"Кючек Баклава 2" - 2,1%

"Имала майка едно ми чедо, Никола" - 2%

"Нема такава държава" - 1,7%