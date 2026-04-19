Конкурсът "Златните 240" към 13:00 ч.: Има размествания между песните, "Самолета" е първа

Борбата за четвърто място се завръзва

19.04.2026 | 13:47 ч. Обновена: 19.04.2026 | 13:47 ч. 107
Снимка: IstockPhoto

Българските меломани определят днес най-добрата песен в извънредния конкурс "Златните 240". 24 изпълнители представиха своите хитове пред публиката, която ще гласува цял ден, за да определи победителя. Към 13:00 часа най-много гласове са пуснати за песента "Самолета", която продължава да е убедително начело. Втора е композицията "Цъфнал герб", а на трето място все по-убедително е "121 надежди".

"Kючек Баклава"  е на четвърто място, а зад тях покачва резултат парчето "Новите братушки".

Ето класацията към 13.00 часа:

  • "Самолета" - 37,7%
  • "Цъфнал герб" - 15%
  • "121 надежди" - 13,6%
  • "Kючек Баклава" - 7,9%
  • "Новите братушки" - 5,3%
  • "Една българска роза" - 4,7%
  • "Историческа градина" - 3,1%
  • "Радостна Мечта" - 3%
  • "Кючек Баклава 2" - 2,1%
  • "Имала майка едно ми чедо, Никола" - 2%
  • "Нема такава държава" - 1,7%
