Първи свидетелски разказ за трагедията край Малко Търново: Автобусът се преобърна

По първи свидетелски показания, жестоката трагедия с украинските туристи е предизвикана по абсолютно абсурден начин. На 2.5 км преди границата близо до последната бензиностанция над Малко Търново шофьорът обявил, че горивото му свършва, тъй като моторът започнал да издава странни звуци, пишат от "Флагман".

Припомняме, че двама души загинаха, а десетки са ранени, след инцидент малко преди граничния пункт.

Наклонът в тази част от планината е много голям, а стеснението по пътя към ГКПП-то налага возилото да спре вдясно, с лек наклон към канавката. Настанала суматоха между двамата шофьори какво да предприемат, след което решили да стигнат до близката бензиностанция и да напълнят една туба с нафта. През това време всичките 37 пътници излезли от автобуса. Някои пушели, други просто си приказвали сред зеленината.

На място все още има засилено присъствие на полицаи и пожарникари.

Именно тяхното присъствие в гората е било уловено от Гранична полиция и заради засилените мерки за сигурност е подаден сигнал за присъствие на нелегални мигранти. Пристига патрул на Гранична полиция, който предприема проверка на документи и изяснява случая. В това време тубата с дизела вече е излята в резервоара. Нашите гранични власти са убедени, че пропускат към Турция напълно законно преминало румънската граница превозно средство и са се оттеглили.

Граничарите обаче все още са били в служебния си джип, когато автобусът на украинците - вече пълен и в готовност да поеме за Истанбул, внезапно се преобръща.

"Нямало е хора извън автобуса. Просто е възможно шофьорът да е дал на заден ход, без да прецени, че почвата е хлъзгава и рохка от продължителните валежи в последните дни. Така се преобръщат и тези, които са спасени, са изтеглени през счупеното предно стъкло”, разказа източник на Флагман, който присъства на огледа.

В идните часове се очаква тежка техника да издърпа от канавката пропадналия автобус

Категорично не се касае за нелегални мигранти и каналджийство. Всички пътници са пътували с туристическа цел към Истанбул.