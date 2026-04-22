Касиерка от "Български пощи" присвои над 30 хил. евро

Над 30 хиляди евро присвои касиерка от “Български пощи”.

С присъда на Районен съд Кюстендил подсъдимата Р. М. е призната за виновна за извършване на продължавано престъпление в периода от 1 юли до 22 юли 2024 г. в Кюстендил.

Според установеното по делото, в рамките на този период тя е извършила осем отделни деяния за кратко време, при една и съща обстановка и с еднаква форма на вина. В качеството си на длъжностно лице – касиер в пощенска станция към РПС – Кюстендил, тя е имала задължение да пази и управлява чужди средства. Вместо това е присвоила пари, собственост на Български пощи, в общ размер на 59 699,13 лева (30 523,68 евро).

Подсъдимата е признала всички факти и обстоятелства, посочени в обвинителния акт. Съдът е отчел наличието на множество смекчаващи вината обстоятелства и е наложил наказание “пробация“. То включва задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца с подписване два пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок.

Касиерката е осъдена да възстанови на Български пощи присвоената сума, заедно със законната лихва, считано от 22 юли 2024 г. до окончателното изплащане. Искът е отхвърлен за разликата до пълния претендиран размер от 60 000 лева като неоснователен.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Окръжен съд Кюстендил.