Временно се спира електронната услуга за издаване на паспорт

Няма да е достъпна от 17:00 часа на 22 април до 09:00 часа на 27 април

22.04.2026 | 17:37 ч.
МВР

Временно се преустановява електронната услуга за издаване на паспорт, тя няма да е достъпна от 17:00 часа на 22 април до 09:00 часа на 27 април, съобщиха от МВР.

Причината е предстоящото въвеждане на нов образец на паспорт. Издаването на паспорт от новия вид ще стартира на 27 април 2026 г.

На 4 февруари Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2026 г. в размер на 954 840 евро за обезпечаване на дейности по издаването на българските лични документи в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР за периода януари - март 2026 г.

С друго решение се одобрява финансиране в размер на 5 647 816 евро за доставка на бланки за български лични документи от поколение 2019 г. за обезпечаване на дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи през януари и февруари 2026 г.

