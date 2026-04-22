Шефът на ФБР Каш Пател ходи на работа пиян?

Директорът на ФБР Каш Пател, който е в конфликт с обществеността, отправи нападки към репортери, които го питаха за твърденията, направени в експлозивно разкритие, в което се твърди, че има сериозен проблем с алкохола.

Във вторник шефът на ФБР и изпълняващ длъжността главен прокурор Тод Бланш обявиха федерално обвинение за измама срещу Южния център за право на бедността, когато репортерите започнаха да питат Пател за сензационната статия в Atlantic.

"Директорът на ФБР е в неизвестност“ беше публикувана на 17 април и се твърди, че Пател "е алармирал колеги с епизоди на прекомерно пиене и необясними отсъствия“.

Репортерката Сара Фицпатрик цитира анонимни източници във ФБР, които казват, че приемът на алкохол на Пател го е направил недостъпен в ключови моменти и е усложнил издирването на убиеца на Чарли Кърк.

Агентите, както се твърди, са трябвало да използват оборудване за пробиване на SWAT, за да разбият вратата му веднъж, а Пател е получил нервен срив, когато погрешно е повярвал, че е бил уволнен от президента Тръмп, твърди статията.

Но Пател представи историята във вторник като част от сложен опит да бъде очернен и набеден.

Сега шефът на ФБР съди изданието за клевета - и предупреди репортерите във вторник, че могат да се сблъскат с подобни последици, ако повторят твърденията.

"Мога недвусмислено да кажа, че никога не слушам мафията с фалшиви новини и когато те стават по-шумни, това просто означава, че си върша работата“, заяви шефът на ФБР, аргументирайки се: "Никога не съм бил пиян на работа и затова заведохме дело за клевета на стойност 250 милиона долара.“

"И всеки от вас, който иска да участва, нека го направи“, предупреди Пател.

Когато репортерите го попитали за "необясними отсъствия“, Пател настоял, че е работил повече часове от всеки от предшествениците си и че усилията му са довели до по-малко убийства, по-малко смъртни случаи от опиоиди и повече арести за шпионаж.

"Аз съм първият, който влиза и последният, който излиза“, категоричен е Пател.

Пие бира с футболисти

В същото време обаче шефът на ФБР се обърнал към вирусно видео, в което през февруари пие бира, докато празнува с мъжкия отбор по хокей на САЩ на Олимпийските игри след победата им над Канада.

A source sent me this video of FBI Director Kash Patel partying with the US Men's Olympic Hockey team. pic.twitter.com/egjmdhOAF6 — William Turton (@WilliamTurton) February 22, 2026

"Аз съм като обикновен американец, който обича страната си, обича спорта хокей и шампионите, моите приятели, когато вдигат златен медал и ме канят да празнуваме“, каза той.

Директорът на ФБР се насочи по-специално към репортера на NBC News Райън Райли по време на тирадата си, след като журналистът го притиснал от твърденията, че Пател е "изплашил“, след като погрешно е повярвал, че е уволнен поради технически проблем, който го е заключил от компютърна система.

Страхувайки се, че ще бъде уволнен от администрацията на Тръмп, той се е обадил панически на помощници и съюзници - реакция, която според доклада бързо е достигнала до Белия дом, според The ​​Atlantic.

Пател отрече тези твърдения на пресконференцията си, казвайки на Райли: "Проблемът с вас и вашите безпочвени репортажи е, че това е абсолютна лъжа. Никога не е било казано. Никога не се е случило. И ще служа в тази администрация, докато президентът и главният прокурор искат да го направя. Никога не съм бил изключен от системата“, настоя тогава Пател.

След това директорът на ФБР беше подкрепен от Бланш, която критикува историята на The Atlantic, че разчита на анонимни източници и прави неточни твърдения.

"Моите опасения са изцяло свързани с анонимните доклади, които се появяват постоянно“, каза главният прокурор.

"Когато имаш група хора, които се крият зад затворени завеси и казват неща, които не сме склонни да кажем публично - и има определени части от статията, които са откровено неверни - защото очевидно ми е било казано нещо, което не ми е било, това е подозрително“, каза Бланш.