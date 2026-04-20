IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 116

Почина Красимир Райдовски, шеф на пресслужбата на Жан Виденов

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС

20.04.2026 | 18:24 ч. Обновена: 20.04.2026 | 18:36 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Красимир Райдовски, бивш разузнавач и шеф на пресслужбата на Министерския съвет в правителството на Жан Виденов. Тъжната новина бе потвърдена от дъщеря му Николета, пише dir.bg.

Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново и Висшия икономически институт в София.

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отделение през 1985 г. Междувременно през 1976 година е бил обучаван 10 месеца в разузнавателна школа в СССР.

Райдовски е работил в "София прес", Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи. В периода от февруари 1995 до ноември 1996 година е ръководител на пресслужбата на Министерския съвет при управлението на Жан Виденов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Красимир Райдовски ДС Жан Виденов разузнавач
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem