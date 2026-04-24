ГЕРБ за Тодоров: Приемаме решението, той е един от най-успешните кметове

С пост в социалната мрежа кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че се оттегля от ръковоството на партия ГЕРБ. Тодоров добави, че ще обърне повече внимание на развитието на Стара Загора.

Последва реакция и от страна на ПП ГЕРБ

“Приемаме решението на Живко Тодоров като личен акт на отговорност. Той е един от най-успешните кметове на ГЕРБ и в съвместната ни работа сме направили много за Стара Загора. ГЕРБ направи анализ къде сме сбъркали и какво трябва да подобрим в работата си”, се казва в съобщението на партията, публикувано във Фейсбук.