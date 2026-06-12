Дебелеем здраво, всеки четвърти у нас е със затлъстяване

Тенденцията за все повече хора със затлъстяване се задълбочава, а предприетите мерки за превенция на заболяването в световен мащаб все още не дават положителен резултат. В развиващите се страни се наблюдава плато, но в България все още не. Това каза председателят на Българското дружество по метаболитна и бариатрична хирургия доц. Константин Грозев в студиото на "България сутрин".

Тенденциите в България са за увеличаване на честотата на заболелите - всеки четвърти българин е със затлъстяване.

Константин Грозев каза още, че често затлъстяването и сравнявано с тютюнопушенето, но като основна разлика посочи, че първото е личен избор, а второто е хронично заболяване, което изисква лечение и води до други здравословни проблеми.

"Всеки орган или система са засегнати

- висок холестерол, кръвно, омазняване на черния дроб. България е на едно от първите места в ЕС. 30% от децата са с наднормено тегло", посочи гостът данните за България."Трябва масова политика, насочена особено в детска възраст, която да определи някакви рамки и правила. 80-90% от децата запазват теглото си като възрастни и се стига и до операции като метаболитната хирургия, което аз правя", каза доц. Константин Грозев.

В ефира на Bulgaria ON AIR той даде пример как лекари вместо да помогнат на пациентите си, задълбочават проблемите им.

"Лекарите трябва да обясняват на пациентите - за съжаление, често се случва да им се каже "отиди, отслабни" и толкова. Това не е решение, а грешно говорене, вкарва тези хора в тежки психологически състояния. В голям процент тези хора не ядат толкова много и полагат усилия да се движат", подчерта той.

В практиката му се е налагало да преглежда 200-килограмов пациент в автомобила му, защото не може да влезе в лекарския кабинет.

"Това са хора, отритнати от българската здравна система, много пъти им е казвано "спри да ядеш", и не са взети мерки навреме. Това е прогресиращо заболяване. Когато не са взети адекватни мерки се стига до обездвижване, настъпват и психологически проблеми, депресират се, настъпват и хранителни разстройства", предупреди доц. Константин Грозев.