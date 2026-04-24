Кметът на Стара Загора се оттегля от ръководството на ГЕРБ

Винаги съм бил човек, който може да носи отговорност, заяви Живко Тодоров

24.04.2026 | 10:52 ч.
Снимка: БГНЕС

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че се оттегля от ръководството на ГЕРБ. Новината беше съобщена лично от него чрез публикация в социалните мрежи.

"Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на ИК на ГЕРБ. Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех!", написа Тодоров на своята фейсбук страница. 

Припомняме, че преди изборите Тодоров заяви, че няма да оглави листата на партията, защото не вижда как би могъл да съчетае кметските си задължения с активна предизборна кампания. Тогава лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че той и кметът на Бургас Димитър Николов ще заместят Цветан Цветанов в организационната дейност на партията. 

Тодоров бе до Борисов в първата им пресконференция след изборите. И тогава обяви: "ГЕРБ трябва да запази своя десен профил, своя антикорупционен профил". 

Тодоров обяви, че са направили три извода от тези избори. ГЕРБ трябва да запази своя десен и своя антикорупционен профил, да не влизат в безпринципни коалиции, които носят загуба на доверие сред хората.

През годините Живко Тодоров се утвърди като едно от най-авторитетните и харесвани лица на партията, печелейки четири поредни кметски избори, често още на първи тур.

Политическият му път в ГЕРБ започва през 2009 г. той е избран за народен представител в 41-вото Народно събрание, където оглавява Комисията по външна политика и отбрана.

През 2011 г. той печели първия си мандат като кмет на Стара Загора.

Бил е областен координатор и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, като името му често бе спрягано и за потенциален кандидат за лидерски позиции на национално ниво.

