УЗФ награди победителите в 15-ото издание на конкурса по одит

Националният конкурс по одит за студенти отбеляза своето 15-о издание с официална церемония по награждаване, която се проведе на 9 юни в Университета по застраховане и финанси (УЗФ).

Инициативата се организира от УЗФ съвместно с одиторските дружества "Ейч Ел Би България" и "Захаринова Нексиа". Партньори на конкурса са Сметната палата, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България.

През годините конкурсът се утвърди като една от водещите студентски инициативи в сферата на одита и финансовия контрол, давайки възможност на бъдещи специалисти да приложат знанията си върху реални практически казуси и да бъдат оценени от експерти от академичните среди, институциите и бизнеса.

Участници от България, Франция и Германия

В тазгодишното издание се включиха студенти от 12 университета от България и чужбина. Сред тях са Софийският университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет, Университетът за национално и световно стопанство, Стопанската академия "Д. А. Ценов" в Свищов, Икономическият университет във Варна, Американският университет в България, Американският университет в Париж и Бонският университет.

До втория етап, който включва тест, достигнаха 87 участници. След успешно преминаване през него студентите разработиха практически казус, оценяван от жури по критерии като аналитично мислене, аргументация и оригиналност на предложените решения.

Церемонията беше открита от Видинския митрополит Пахомий и председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански.

Сред официалните гости бяха представители на Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Института на дипломираните експерт-счетоводители, Агенцията за държавна финансова инспекция, Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове", КРИБ и Фондация "Атанас Буров".

Кои са победителите?

Първата награда беше присъдена на Йоана Димитрова от Икономическия университет - Варна. Тя получи финансиране в размер на 1000 евро за обучение във висше училище в България. Отличието беше връчено от председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански.

Тази година журито присъди две втори места заради равен резултат както на теста, така и при решаването на практическия казус. Наградите от по 500 евро получиха Даяна Кирова от Университета за национално и световно стопанство и Тамер Чакъров от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Отличията връчи главният секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Генко Николов.

Третото място зае Мартина Рангелова от Университета за национално и световно стопанство. Тя получи награда от 300 евро, осигурена от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и връчена от изпълнителния директор на института Калин Кънев.

Специални отличия

Освен основните награди бяха връчени и две специални отличия за най-оригинални идеи при решаването на практическия казус.

Наградата "Академик Иван Гюзелев", осигурена от Сметната палата, беше присъдена на Гергана Казакова и включва едномесечен стаж в институцията.

Университетът по застраховане и финанси отличи Димитър Димитров с 20% стипендия от таксата за обучение в магистърска програма на висшето училище.

Приемът в УЗФ вече е отворен

По време на събитието от УЗФ напомниха, че вече е открит приемът за бакалавърските и магистърските програми на университета.

Сред специалностите в областта на счетоводството и одита са бакалавърската програма "Счетоводство и одит" и магистърската програма "Счетоводство, одит и корпоративен анализ".

От университета подчертават като едно от основните предимства на обучението международната акредитация от ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), която дава допълнителни възможности за професионална реализация на завършилите.