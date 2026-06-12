"Възраждане" искат присъди за журналистите от РСМ, показали среден пръст на Радев

Ангел Георгиев от "Възраждане" реагира на видеото, което по-рано днес публикува Dnes.bg, в което журналисти показват средни пръсти на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев.

"Външно министерство проявява потресваща пасивност в отношенията с Република Северна Македония, отказва да защитава българщината, заради което България търпи щети", коментира Георгиев пред журналисти в Народното събрание.

"Преди по-малко от 24 часа двама граждани на Северна Македония са показали средни пръсти на Румен Радев и всички останали, както те казват. Това нещо е станало в ефир. Ние от "Възраждане" настояваме външно министерство да реагира най-сетне, защото до момента няма никаква реакция. Аз, като председател на Комисията по политиките за българите извън страната, ще пусна официално писмо до външно министерство да бъдат наложени черни печати за Шенгенското пространство на тези двама северномакедонски граждани", заяви Георгиев.

По думите му "Възраждане" очаква срещу тях да има присъди

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"Нека да направим сравнение - българинът от Северна Македония Драги Каров е осъден на една година условно, с три години изпитателен срок, за коментари във Фейсбук, а тук говорим за това, че двама показват в ефир средни пръсти на Румен Радев, Йотова и на всички останали, както те самите казват. Очакваме те също да бъдат осъдени, както е редно, защото в противен случай виждаме поредното хилядократно доказателство, че Северна Македония по никакъв начин не се реформи и в този вид няма място в Европейския съюз. Виждаме продължаващата антибългарска истерия и яростна кампания срещу всичко българско. Случаят с Драги Каров е показателен за това, че е сложил в двора си българското знаме и паметник на Тодор Александров. От другата страна -тези двамата индивиди, които показват средни пръсти в ефир. Тук е редно да се вземат категорични мерки от страна на външно министерство, а не да бъде пасивно, защото от това, което виждаме до момента от външно министерство, особено под управлението на Румен Радев, е абсолютна катастрофа. Буквално можем да кажем, че те копаят дъното - откриват нови низости в българската външна политика - нещо, което дори не сме си представяли, че е възможно", каза още депутатът от "Възраждане".

От партията разкритикуваха и политиката на кабинета "Радев" във връзка с водоподаването от реки в България към Гърция и Турция.