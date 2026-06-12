Възможно ли е 25% намаление на цените в магазините?

Защо да не видим и 25% намаляване на цените. Това каза председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов пред Bulgaria ON AIR.

"В нашия бранш не съм получил информация някой колега да е принуждаван да сваля цени. Не съм чул информация търговските вериги да натискат доставчиците да свалят цените. В нашия сектор не съм чул да има, през медиите се запознахме за плодовете и зеленчуците", заяви той.

Той добави още, че се надява на пазара да има повече български храни и отбеляза, че в някои сектори суровината е недостатъчна.

"Тези 10-15% са абсолютно постижими. Преди един-два месеца имаше надценки около и над 100%. Дори да намалят на 60%, това пак е доста сериозна ценова разлика. Търговските вериги постъпиха коректно, влизайки в разговори с държавата. Защо да не видим и 25% намаляване на цените", допълни Михайлов.

Той е категоричен, че би следвало мярката да е временна, тъй като държавата не би следвало да се намесва в такива пазарни отношения, а едно действие води до ефекта на махалото.

"Държавата закъсня да се намеси,

това трябваше да стане още 2022-2023 г. Цената на това забавяне я платиха българските потребители. Бяхме принудени да продаваме на невероятно ниски цени, почти на загуба", заяви Михайлов.

Той е резервиран към "справедливата цена" и очаква браншовите организации да участват в изработването на методиката.

По думите му забраняването на лошите практики е нещо, което трябва да остане за постоянно.

"Бизнесът се променя бързо. Един път на 6 месеца практиките трябва да се актуализират", на мнение е Михайлов. "Категорично има недостиг на суровина. Животновъдите са в много лошо състояние и е необходимо да им се помогне. Четири-пет години се субсидира нецеленасочено.”

Михайлов алармира за проблем със заповед на БАБХ, която засилва контрола по границата конкретно за млечните продукти.

"10 от 10 коли не могат да проверят. Когато се вземе пробата, колата стои арестувана на границата, докато излезе анализът. Може да престои и 4-5 дни. Суровото краве мляко като престои 24 градуса, на 25-ия час става непотребно. Ако млякото бъде изхвърлено, възниква въпросът кой ще плати това мляко. В комуникация сме с министър Абровски. Смисълът на заповедта е да се ограничи вносът и да се стимулира изкупуването от нашите ферми. Но това ще доведе до негативен резултат, ще изпаднем в дефицит на сурово краве мляко и поскъпване на млечните продукти", каза Михайлов.