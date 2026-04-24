Кметът на Кричим Атанас Калчев се отказа от депутатското си място

Един от коалиционните партньори на Румен Радев се отказа от мястото си в парламента. Това е Атанас Калчев - лидер на "Движение нашият народ" и кмет на Кричим, съобщи Росица Матева по време на заседание на ЦИК.

Калчев е подал заявление до ЦИК по-рано днес, че не желае да бъде избиран за депутат от Пловдив - област. От този избирателен район "Прогресивна България" вкарват осем депутати. Мястото на Калчев ще заеме деветият в листата Иван Запрянов Мавродиев. Калчев остава да работи като кмет на Кричим и благодари за оказаното му доверие. Той се аргументира с това, че желае да продължи започнати инфраструктурни обекти, както и да не внася напрежение като цяло в общината.

Ето какво написа още Калчев на фейсбук страницата си:

Приемам с дълбока благодарност доверието, което получих от всички вас, както от хората в община Кричим, така и от област Пловдив, с чиято подкрепа бях избран за народен представител.

Това доверие е чест, но и отговорност, която изисква честен и принципен избор.

Взех решение да се откажа от мястото си в 52-то Народно събрание и да продължа работата си като кмет на община Кричим.

Решението ми не е отказ от ангажимент към хората от областта. Напротив – то е продиктувано от отговорност към конкретните последици, които би предизвикала една такава стъпка от моя страна. Провеждането на извънредни частични местни избори за кмет в Кричим би създало излишно напрежение, административна несигурност, разходи и риск от прекъсване на важни процеси за общината, в т.ч. и забавяне на инфраструктурните проекти, които са от приоритетно значение за нашият град.

Вярвам, че политиката трябва да бъде преди всичко грижа за стабилността и предвидимостта – особено на местно ниво, където решенията имат пряко отражение върху живота на хората.

Оставам с ясното съзнание, че доверието, което получих, ме задължава да продължа да работя – не само за Кричим, но и за развитието и просперитета на регион Пловдив.

Благодаря за подкрепата, за доверието и за силата, която ми давате.

Ще продължа да я оправдавам – с работа, последователност, отговорност и постоянство, защото това е гаранцията за добруването на обществото ни като цяло, а не само постигнати индивидуални цели и стремежи. За мен като кмет винаги приоритет в работата ми е било и ще продължи да бъде постигането на европейска визия на родния ми град но и на регион Пловдив.

По време на заседанието стана ясно още, че вчера общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.