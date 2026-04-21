Вотът за Радев е наказателен: Политиците вземаха решения против обществото

Румен Радев и партията му "Прогресивна България" записаха безапелационна и историческа победа на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Политическият психолог проф. Антоанета Христова коментира в "България сутрин", че единственият въпрос е бил колко ще бъде разликата между първия и втория в резултатите от изборите, като тя е очаквала да бъде около 15%.

Победата на Радев

"Причината е много ясна - в поредица от парламентарни избори българите имаха желание да наказват, но нямаха за кого да гласуват. Всичко не им харесваше и смятаха, че вървим много назад. Взимаха се решения, които противоречаха на мнението на мнозинството. Това беше най-големият удар по обществото. Сега българите наказаха с инструмента Радев и "Прогресивна България", обясни проф. Христова.

Тя даде и следните примери: темата за Украйна, за еврото, за международната обстановка, за скачащите цени - "всичко това разклати базовата потребност от сигурност".

"Вторият мотив - опитът вече си каза думата. Някои анализатори твърдят от години, че ние сме обречени на коалиция. Защо го говорят това на хората? Всички коалиции са слаби управления, нещата се размиват. Здравата демократична система е от еднопартийно управление. Ако не ти харесва, отваряш му вратата и казваш "чао". Надявам се, че това вече е знание", каза още проф. Христова.

Социологът Петко Петков, който е изпълнителен директор на "Галъп интернешънъл болкан", също взе отношение по темата.

"В последните един-два месеца тлееха напрежения в обществото. Едното е минаването от лев към евро. Българинът усеща сериозно обедняване. В кампанията въобще не стана дума за това и гневът надделя. Този гняв се влива в победителите, защото това концентрира власт", анализира той за Bulgaria ON AIR.

Петков добави, че обществото е решило да даде еднолично властта на някого, за да опита да обере грешките в системата от последните пет години.

Кой гласува за ПП и какви са очакванията към новата власт

За Радев гласуваха хора, които го харесват емоционално, а втората е колебаеща се група, но мотивът за наказание е по-силен, обърна внимание проф. Христова.

"Шамарът на обществото беше предизвикан от създаденото чувство за несигурност да живееш в България с тези управляващи. Хората не можеха да разберат поведението на БСП и на ГЕРБ. От 2021 г. седи като огромна тежест, че ти правиш компромис. Коалиционните управления определиха движението ни като стоножка", подчерта тя.

"Ако управляващите имат желание, може да отпушат канала и държавата да работи на пълна скорост. Ако не продължим да се реформираме, ние ще изостанем от света. Новото като политика е дошло и следва да анализираме поведението му", заяви той.

Петков изтъкна, че голямата тежест е, когато отговорността е концентрирана само в един политик/партия.

"Ако до този момент не сме видели рационален публичен анализ, значи не могат да го направя. Анализите са между времето и пространството. Тук нямаме идеологии - Радев съчета всичко в едно, но на практика изборът беше тотален в името на наказанието", каза проф. Христова.

Столетницата за пръв път няма да участва в парламента, което за мен е най-голямата сензация. Виждате какво трансформиране има в българското общество, посочи Петков.

Той очаква в партиите в опозиция и в невлезлите в парламента да има трезви оценки и сериозен анализ.