Поредна тежка катастрофа край Прохода на Републиката

Тежка катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил е станала в района на Прохода на Републиката. Движението е временно преустановено, съобщава ОД на МВР-Велико Търново.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 14:00 ч. малко под върха. По първоначална информация лек автомобил, движещ се в посока Гурково и изпреварващ колона от автомобили, е бил засечен от движеща се пред него в колоната друга кола, в резултат на което се е ударил в движещ се в насрещното се товарен автомобил.

Пострадала е пътничка от леката кола. Преминаването през Прохода на Републиката временно е преустановено, като автомобилите се пренасочват през прохода Шипка, а товарните превозни средства изчакват на място. / БТА