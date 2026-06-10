Лятно обновяване на двора – комфорт, свежест и функционалност от HomeMax

С настъпването на летния сезон всеки дом се нуждае от освежаване, за да се превърне в още по-удобно и приятно място за отдих за цялото семейство. С правилните продукти всяко външно пространство може да се превърне във функционална и удобна зона за почивка, семейни забавления и споделено време с близки и приятели. Разгледайте новата брошура на HomeMax, която е актуална в дните от 4 до 23 юни, за да се насладите на богато разнообразие от идеи.

От чистия двор към перфектната градина през лятото

Почистването е една от първите стъпки към промяната на външното пространство и неговото освежаване за новия сезон. Водоструйката на Karcher осигурява бързо и ефективно премахване на замърсяванията от различни повърхности като дворни алеи, различни видове настилки, огради, фасади и връща свежия вид на двора. С водоструйката може да се погрижите и за блясъка на семейния автомобил. С екстри като лесно добавяне на почистващ препарат, мотор с водно охлаждане и интегриран воден филтър тя достига ефективност на единица площ от 30 кв. м за час.

След като градината вече е почистена може да се обърне внимание и на растителността и тревните площи. Зелените пространства с естествена трева обаче изискват осезаема и времеемка поддръжка, която може да бъде заменена с настилка от изкуствена трева. Това бързо и практично решение от HomeMax не изисква непрекъснато внимание, а всъщност е страхотна идея за зеленина и естетика през целия сезон.

Специално внимание заслужава и оградата – един от първите елементи, които правят впечатление на всеки посетител. Ако използваме лак, с който да подчертаем чара на дървесните повърхности, нашият двор, балкон иили градина дълго ще изглеждат поддържани и приветливи. Лакът за огради е предназначен за ново боядисване и възстановяване на дървените повърхности. Безцветният лак е универсално покритие за всеки цвят, като осигурява дълготрайна защита от слънце, влага и неблагоприятни атмосферни условия на дървените елементи на огради и декорации в двора.

Мигове на спокойствие и летни забавления

Когато температурите се повишат, комфортът на открито става все по-важен и охлаждането излиза на първа линия. Вентилаторът с водна мъгла е вашият идеален партньор в това начинание, като може да се ползва на открито и закрито за помещения с размер до 30-50 куб. м. Усещането за свеж въздух и намаляването на температурата на стаите у дома допринася за приятната лятна атмосфера, особено когато тя е споделена с любимите хора.

През юни спокойно може да обновите двора или терасата на апартамента с градинска люлка, подходяща за четирима с мрежа против комари и 2 възглавници. Обособете личния си кът на спокойствие и пълен релакс, където може да отпочинете след работния ден с любима книга в ръка или освежаваща напитка.

Добра идея за топлите дни да имате подходящото място, в което цялото семейство може да се разхлади и да се забавлява. Басейнът с диаметър над 3 метра е чудесно решение на този проблем, а сега се предлага на специална цена в комплект с помпа и филтър за улеснение. Той и е подходящ за сезонна употреба и предлага лесен монтаж без необходимост от специална подготовка. Така дворът се превръща в местенце, на което цялото семейство може заедно да прекарва свободното си време в топлите дни.

Комбинацията от тези специални предложения позволява лесно обновяване на градината, балкона и двора, превръщайки го в красиво, уютно и удобно място за летните дни и вечери. Възползвайте се от летните оферти в HomeMax, за да постигнете бързо и лесно желания комфорт у дома с практични решения за откритите пространства през топлите дни. В официалния сайт, както и в магазините на веригата ще откриете още по-голямо разнообразие на продукти, уреди, обзавеждане и идеи за по-красив и функционален дом през новия сезон.