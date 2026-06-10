Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат на изборите в Израел

Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за преизбиране тази година, обяви неговата партия. Съобщението от Израел идва от отговор на изказването на американския президент Доналд Тръмп, който по-рано заяви, че не е наясно дали "приятелят му Биби" ще се кандидатира отново, съобщава агенция Ройтерс.

В кратко изявление партията "Ликуд“ на Нетаняху заяви, че той ще се кандидатира на изборите и "ако Бог е дал, ще спечели". Изборите все още не са официално обявени, но трябва да се проведат до октомври.

Израелските избори ще бъдат първите след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г., най-лошият провал в сигурността на страната, който ускори нападението на Израел срещу ивицата Газа.

Нетаняху е изправен пред бурен мандат, откакто се завърна на власт през декември 2022 г. начело на най-дясната коалиция в израелската история. Той се сблъска с масови антиправителствени протести преди войните в Газа, Ливан и Иран.

Анкетите многократно показват, че неговата коалиция няма да успее да спечели мнозинство на следващите избори. Анкета, публикувана от базирания в Йерусалим мозъчен тръст "Институт за демокрация в Израел“ на 9 юни, показва, че 61% от израелската общественост смята, че той не трябва да се кандидатира.

Въпреки това, анкетите показват също, че потенциална коалиция от опозиционни партии няма да има парламентарно мнозинство, освен ако не сформира коалиция с арабски партии, което някои лидери на опозицията изключват.

Американски и израелски представители казват, че Тръмп и Нетаняху, които започнаха войната с Иран заедно през февруари, все още имат близки отношения, макар че понякога те са обтегнати, включително през последните седмици, когато Тръмп поиска Израел да ограничи военните действия в Ливан, докато Вашингтон преговаря за мирно споразумение с Техеран.

Миналата седмица Тръмп призна, че е нарекъл Нетаняху "луд“ в разгорещен телефонен разговор, въпреки че също така каза, че се разбират добре. Той многократно е призовавал израелския президент да помилва Нетаняху заради нерешени обвинения в корупция, които Нетаняху отрича.