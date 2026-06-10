Рекордни резултати на матурата по БЕЛ, най-високи са в София, Смолян и Пловдив

Министерство на образованието и науката отчете най-добрите резултати от Държавен зрелостен изпит от 2008 година досега.

Тази година средният резултат на матурата по Български език и литература е 60 точки, което е с 2 точки повече спрямо миналата година и е най-високият от провеждане на държавни зрелостни изпити досега, заяви зам.-министър Таня Панчева.

107 изпитни работи обаче са анулирани. При 100 от тях е установено идентично съдържание.

Приликата е в задачи за създаване на собствен текст, особено в частта с литературните задачи, стана ясно от пресконференцията в МОН за представяне на резултатите от ДЗИ днес.

С анулирането на изпитните работи искаме да заявим ясната позиция на МОН срещу опитите за преписване и неправомерно получаване на по-високи оценки. Искаме и да защитим децата, които отговорно и систематично са полагали усилия през годините, заяви Панчева.

Тази година резултатите не са просто по-добри, а най-добри от 2008 година досега. Средният резултат по БЕЛ е 60 точки, което е Добър 4,39. На втория ДЗИ средният успех е Много добър 4.89. 338 зрелостници са получили две оценки Отличен. Четирима зрелостника имат пълни 100 точки и на двете матури, заяви още Панчева.

Зам.-министърът съобщи, че особено впечатляващ е ръстът на отличните оценки по БЕЛ. Процентът им се е увеличил с 42% спрямо миналата година. С повече от 6% по-малко са децата със слаби оценки.

Все по-малко ученици остават в рисковата група – това е успех и за учениците и за учителите от цялата страна, отбеляза зам.-министърът.

Най-високи са резултатите от София, Смолян, Пловдив.

Резултатите от държавните зрелостни изпити са публикувани в информационната система на МОН, където проверката става с входящ номер и идентификационен код.