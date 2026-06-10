Тръмп заплаши Иран: Достатъчно се бавихте, сега ще си платите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран "се е забавил прекалено дълго да договори сделка" и че "ще трябва да плати цената" в резултат на това.

Той не уточни какви действия възнамерява да предприеме, но американските военни са вече са започнали да нанасят удари по ирански цели, включително противовъздушна отбрана на страната, както и по радарни позиции, близо до Персийския залив. Също така не е ясно какво означава това за продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната, като Тръмп вчера настояваше, че може да се постигне сделка.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви:

Иранската армия е пълна и тотална бъркотия. Голяма част от нея, като военноморските и военновъздушните им сили, вече дори не съществуват - те са напълно победени. Иран е само приказки и никакви действия. Побойникът на Близкия изток е МЪРТЪВ!!! Отне им твърде много време да договорят сделка, която би била чудесна за тях, сега ще трябва да платят цената!!!

Удари срещу електроцентрали и мостове?

Fox News, позовавайки се на телефонно интервю с американския президент, съобщи, че Тръмп "е близо до това да нареди нови удари срещу ирански електроцентрали и мостове" в отговор на твърденията, че Иран се е бавил на масата за преговори.

Бомбардирането на гражданска инфраструктура може да представлява военно престъпление.

Съгласно член 52 от първия допълнителен протокол към Женевските конвенции от 1977 г., "цивилните обекти", като инфраструктурата, се определят не сами по себе си, а от това, което не са: военни цели, чието унищожаване не предлага определено военно предимство.

В основата на въпроса какво може - или не може - да бъде атакувано, е всеобхватният принцип за разграничение между цивилни и бойци. Правило 10 от обичайните правила на международното хуманитарно право - отнасящи се както до международни, така и до вътрешни въоръжени конфликти - изрично гласи:

"Гражданските обекти са защитени от нападение, освен ако и докато са военни цели."

Това поставя изискване пред всички страни: нападателите трябва да избягват нападения срещу граждански обекти, а атакуваната страна трябва да избягва "смесването" на военни и цивилни.

Кодифициран в международното право, статутът на Международния наказателен съд изрично постановява, че е военно престъпление умишлените нападения срещу граждански обекти, ако те "не са военни цели".