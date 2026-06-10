Министър Стоянов: Не си противореча за помощта за Украйна, армията не продава оръжие

В крайна сметка терзанията, че няма да се реализират проектите за модернизация на българската армия, защото няма да предоставим на Украйна допълнителна помощ, са неоснователни, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов преди началото на заседанието на Комисията по отбрана в парламента по повод спирането на военната помощ за Украйна.

За да се предостави нещо, то трябва да е в повече, да е излишно. Ние в момента не разполагаме с такова нещо. Не виждам никакви причини за тревога тук, посочи той.

Това, което заявих и вчера, е, че България повече няма да предоставя военна помощ за Украйна от складовете на българската армия, каза той и обясни, че като министър на отбраната отговаря за складовете на българската армия, не за производство и продажба на оръжия. Няма как повече да предоставяме имущество на българската армия за нуждите на украинската армия, каза той.

Попитан как ще коментира реакцията от страна на част от парламентарно представените политически партии и коалиции – ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната", включително и на чия страна е България – на тази на Европа или на тази на Путин, предвид предприетите действия от страна на българското правителство, министърът на отбраната отговори, че това са интерпретации, които са неуместни. По думите му "категорично правителството на България" е заявило, както и е било записано в предизборната платформа на "Прогресивна България", че „България остава надежден член на НАТО и ЕС, но това не означава, че ние не трябва да имаме собствено мнение по някои от политиките".

На въпрос как ще гарантира дали няма през трети страни да се стигне до Украйна, министърът заяви, че министерството "гарантира през трети, пети и десети страни". Ако имате предвид частни дружества, търговски дружества, Министерството на отбраната няма касателство с тях, посочи той и допълни, че министерството има единствено отношение към собствените си търговски дружества и това, което има налично в складовете.

Министърът на отбраната отклони въпроса дали според него трябва да се продава оръжие на Украйна с аргумента, че това не е негов ангажимент. „Това е ангажимент на отбранителната индустрия. Няма нужда от мое лично мнение. Аз съм категорично като министър на отбраната, че няма как от нашите складове да бъде изнесено. Това е", посочи Стоянов и подчерта: „Военнопромишленият комплекс е към Министерство на икономиката, може да се обърнете към тях и да попитате."

13 пакета са предоставени от Министерство на отбраната, съобщи още той, като обаче уточни, че тази информация е класифицирана и трудно би могъл да я сподели.

„Армията не е изпратила през трети държави. Армията е предоставила директна помощ към Украйна. Ако говорите за решението на парламента от 9 декември 2022 г. – да, договорът, който беше сключен между Министерство на отбраната и ВМЗ, беше изпълнен на 100% и складовите наличности, които трябваше да бъдат възстановени в Министерство на отбраната, са възстановени", поясни Стоянов и допълни, че къде са изпратени от ВМЗ след това не е работа на Министерство на отбраната да знае.

Попитан имат ли противоречие в позицията с министъра на външните работи, Стоянов подчерта, че няма как да коментира дали има такова, или не, като изтъкна, че днес министър-председателят Румен Радев потвърди думите му.

Няма как да коментирам дали имаме противоречия с Министерството на външните работи, знаете, че министър-председателят потвърди, че няма да има повече военна помощ за Украйна., посочи още Стоянов.

За американските самолети на летище "Васил Левски"

На въпрос дали американските самолети на летище „Васил Левски“- София действително са били за учение, Стоянов коментира, че нотата, дошла от американска страна, е в продължение на първата, в която е пишело, че самолетите са за тренировъчни полети. Лично моето мнение е, че американските самолети на летището са за логистично осигуряване на действия от американската армия, посочи той.

Не виждам причина за напрежение между САЩ и България. Няма различия между предното и сегашното решение на Министерския съвет. То е продължение на взетото през март решение, коментира министърът.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване на територията на България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване. С Решение № 205 от 4 март 2026 г., Министерският съвет е разрешил пребиваването в България, с невоенен характер, на до 15 самолета и до 500 души обслужващ персонал от САЩ, разположени на летище "Васил Левски“ - София.

Рискове има, но пряка заплаха за страната ни към момента няма, каза днес министър Стоянов. Рисковете са ежедневни, с или без самолети на летището, посочи той и обясни, че колко трябва да останат самолетите, „зависи от решението на Министерския съвет и от нотата, която евентуално биха изпратили стратегическите ни партньори“.