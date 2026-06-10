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Трус от 5,7 е регистриран на 33 км от бреговете на Приморски край в Русия

Огнището на земетресението е било на дълбочина от 343 км

10.06.2026 | 15:30 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано на 33 километра от селището Олга в Приморски край в Русия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.

По данните на сеизмологичния център епицентърът на подземния трус се е намирал на 244 километра североизток от град Находка с население от повече от 100 000 души и на 33 километра югоизток от селището Олга в Приморски край.

Огнището на земетресението се е намирало на дълбочина от 343 километра.
(БТА)

 

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Тагове:

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