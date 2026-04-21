IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 79

Катастрофа с три коли между "Красно село" и бул. "Братя Бъкстон"

В района на инцидента има задръстване

21.04.2026 | 16:22 ч.
Zlatna Ribka, Facebook

Катастрофа на столичния булевард "Борис" III в посока центъра е станала преди минути. Инцидентът е станал в района на 6-о РПУ, между "Красно село" и бул. "Братя Бъкстон".

Движението в района е затруднено и се образува задръстване.

На мястото на инцидента има екип на полицията, а също и линейка.

При катастрофата е пострадал леко 32-годишен мъж, съобщава Bulgaria ON AIR.

Това е вторият по-сериозен пътен инцидент в София за деня, като вероятна причина се посочват интензивните валежи.

По-рано днес линейка се преобърна в района между бул. "Христо Ботев" и бул. "Сливница".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа София 6РПУ Красно село Бъкстон три коли пострадал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem