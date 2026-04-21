Катастрофа с три коли между "Красно село" и бул. "Братя Бъкстон"

Катастрофа на столичния булевард "Борис" III в посока центъра е станала преди минути. Инцидентът е станал в района на 6-о РПУ, между "Красно село" и бул. "Братя Бъкстон".

Движението в района е затруднено и се образува задръстване.

На мястото на инцидента има екип на полицията, а също и линейка.

При катастрофата е пострадал леко 32-годишен мъж, съобщава Bulgaria ON AIR.

Това е вторият по-сериозен пътен инцидент в София за деня, като вероятна причина се посочват интензивните валежи.

По-рано днес линейка се преобърна в района между бул. "Христо Ботев" и бул. "Сливница".