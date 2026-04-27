Омбудсманът препоръча преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки за гарантиране правата на учениците при предстоящите държавни зрелостни изпити, след решение на Върховен административен съд за отмяна на разпоредби, свързани с оценяването на резултатите, се казва в съобщение, разпространено от пресцентъра на институцията.

Делчева е изпратила становището си до служебния министър на образованието проф. Сергей Игнатов, в което изразява загрижеността си от създалата се ситуация. Според омбудсманът тя може да постави под съмнение нормалното провеждане на матурите поради липсата на ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове.

Омбудсманът подчертава, че матурите имат ключово значение за бъдещото образование и професионална реализация на зрелостниците, поради което процедурите трябва да отговарят на принципите на законност, прозрачност и защита на правата на гражданите.

В тази връзка Делчева препоръчва на Министерство на образованието и науката да предприеме своевременни действия за нормативно уреждане на ситуацията и възстановяване на правната сигурност при провеждането на ДЗИ, така че да се гарантира правото на зрелостниците на достъп до оценените им изпитни работи чрез ясна и еднакво приложима процедура в цялата страна, включително възможност за преразглеждане на оценките при ясни правила, срокове и гаранции за обективност.

В становището си Делчева настоява още министерството да осигури прозрачност на процеса по провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от текущата изпитна сесия, както и да предостави навременна и публична информация за учениците, родителите и педагогическите специалисти относно предприетите мерки.