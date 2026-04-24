Директори предлагат на МОН: Да се въведе позиция "дигитален лидер" в училище

Навлизането на генеративния изкуствен интелект (AI) в образователната система може да се изкриви до ситуация, в която машини си комуникират с машини, докато учебният процес остава на заден план. Това коментира Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование (СДСОРБ) и директор на ЧСУ "Питагор"-София, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

По време на националния семинар „Образованието в ерата на AI“, провел се по-рано тази седмица, над 200 директори са дискутирали фундаменталната промяна в ролята на учителя и ученика. Александров илюстрира текущата ситуация с ироничен, но тревожен пример:

„Учителят задава някакво задание на учениците, като предварително е генерирал подходящи въпроси с AI. Учениците получават това задание и отговарят на него с изкуствен интелект. След което учителят го проверява с изкуствен интелект и тук въпросът е: кой се обучава?“

Според него AI налага пълно преосмисляне на образователните приоритети.

Ако информацията вече е лесно достъпна и синтезирана от алгоритми, фокусът трябва да се измести от простото възпроизвеждане на факти към способността за тяхното филтриране и верификация.

Един от основните акценти в новата стратегия на СДСОРБ е промяната на начина, по който се проверяват знанията. В свят, в който писмените проекти могат да бъдат генерирани за секунди, „златният стандарт“ на оценяването се връща към устната форма и личната защита.

„Трябва коренна промяна на начина, по който се изпитва в училищата в посока по-голяма комуникация. Изкуственият интелект би трябвало да доведе до това, че ученици да се изпитват повече в диалог. Ученикът е направил някакъв проект с изкуствен интелект – в училище трябва да се случи нещо друго... Учениците трябва да се научат да защитават проекти, които правят с изкуствен интелект.“

Александров подчертава, че AI може да освободи ценно време и това време трябва да бъде инвестирано в „естествен диалог между учител и ученик“, тъй като комуникационните умения са тези, които ще пострадат в условията на масова дигитализация.

"Дигитален лидер" във всяко училище

Директорите предлагат на Министерството на образованието и науката (МОН) официално въвеждане на нова роля в учебните заведения – дигитален лидер. Това няма да е външен консултант, а специализиран учител, който да действа като трансмисия за иновациите.

„Министерството би трябвало да предложи длъжност "дигитален лидер". Това трябва да бъде човекът, който буквално трябва да се учи всеки изминал ден и да трансферира своите знания сред всички колеги.“

Тази фигура ще има за задача не само да подпомага административната работа на директора, но и да следи за етичните норми и инструменти, които намаляват риска от „халюцинации“ на AI (генериране на невярна информация). Александров посочва софтуери като Notebook LM като добър пример за инструменти, работещи само с проверени, подадени от учителя данни.

Въпреки оптимизма за техническите предмети като предприемачество, икономика, финанси, математика, Александров предупреждава за опасността от интелектуална пасивност.

„Най-голямата опасност е, че AI може да направи мозъка ленив.

Използването му създава фалшиво впечатление за умения. За да го използваш правилно, трябва да имаш достъп до богата база от базови знания.“

Той дава пример с математиката: дори ИИ да решава сложни задачи, ученикът трябва да владее таблицата за умножение и основните теореми, за да може да контролира резултата. Директорът критикува и „мечешката услуга“, която някои родители правят, решавайки задачите на децата си чрез чатботове, без да разбират методологията на преподаване.

Макар и предзвикателствата да са много, Александров отчита, че България разполага със силен потенциал да развие своята образователна система чрез институти като INSAIT и развитата ИТ общност. Има и очаквания към новата власт след изборите:

„Запознах се с това, че много се залага на изкуствения интелект в програмата на спечелилата партия... но както се казва, дяволът е в детайлите. Когато започнат първите разговори, ние ще изразим нашите предложения как да използваме AI ефективно.“

