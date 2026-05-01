Шофьор с 3,40 промила помете заграждения пред МВР-Русе

Мъжът е задържан от полицията, държал се е арогантно

01.05.2026 | 22:50 ч.
БГНЕС

Пиян шофьор предизвика катастрофа в Русе този следобед. При излизане от кръговото кръстовище при ОД на МВР водачът е изгубил управление и колата е помела загражденията в разделителната ивица, като се е качила и спряла в нея.

Водачът не е пострадал, но тестът за алкохол с дрегер е показал 3,40 промила.

Мъжът е задържан от полицията, като се е държал арогантно и агресивно. Номерата на колата са свалени. На място има дознатели и екипи на органите на реда, предаде bTV.

Тагове:

шофьор Русе катастрофа
