Незаконни сгради, трошки "на паркинг": Христанов за безобразията на Румен Гайтански - Вълка

Две обширни незаконни постройки и изоставени "на паркинг" автомобили в ловното стопанство "Искър" осветли служебният министър на земеделието Иван Христанов.

Постройките не са отразени документално в ловното стопанство, а самият Христанов показа каквото представляват отвътре в свое видео в социалните мрежи. Той обеща всички открити нередности и престъпления да бъдат предадени на прокуратурата и икономическа полиция.

"40 000 дка държавна земя са заграбени от Румен Гайтански - Вълка. По старата изпитана схема той с държавни пари си плаща масрафа, че ползва държавна земя, посочи служебният министър на земеделието.

"Има една огромна постройка, абсолютно незаконна. Ние се опитваме да намерим какъвто и да е документ. На кадастралната карта такава сграда няма. А тя е наистина огромна. В първата ѝ третина са оформени две крила, в които са направени апартаменти - 4-5. Първата част е като хотел. Втората част е хале, в което има превозни средства на концесионера. Явно е решил, че ще използва държавните имоти като склад. Съхранява се вентилационна система", допълни служебният министър и припомни, че държавно ловно стопанство "Искър" е 40 000 декара.

Той показа и три коли на "Био Майнинг" АД, фирма свързана с Румен Гайтански. Независимо, че отношенията с него са прекратени още през 2024 г.

В една от сградите пък Христанов направи връзка с бизнесмена с кадър на препариран вълк.

Служебният министър е категоричен, че всеки трябва да понесе отговорност за безобразията, които е допуснал в подобни държавни обекти.

Жестоката реалност е, че банда нехранимайковци с най-висши протекции са ползвали построеното от бащите ни и плащано от нас народно имущество като свое. Разпореждали са се чорбаджийски, сметките плащаме ние. Поставили са чатал на врата на държавата, опиянени от властта, че могат да го направят, каза Иван Христанов.

Вижте във видеото на какво се натъкна Иван Христанов в ловното стопанство.