Как Гърция ще следи алкохола и тютюна в реално време с нов дигитален регистър

Гърция стартира нова дигитална система за регистриране и наблюдение на продажбата на алкохол, тютюн и вейпинг продукти, отбелязвайки промяна към надзор в реално време и по-строго прилагане, насочено към защита на непълнолетните, пише „Катимерини”.

Платформите alto.gov.gr и events.gov.gr формират гръбнака на инициативата, която за първи път регистрира, проверява и проследява търговска дейност, която преди това беше само частично видима.

Повече от 88 600 точки за продажба – включително магазини за алкохол, барове, минимаркети и павилиони – вече са регистрирани на alto.gov.gr. Участващите предприятия надхвърлят 79 000, тъй като някои компании управляват множество търговски обекти. Длъжностни лица казват, че мащабът и темпото на регистрациите сигнализират за бърз преход от фрагментиран пазар към единна, дигитално картографирана система.

Съгласно рамката, всеки бизнес, продаващ тютюн, алкохол или вейпинг продукти, трябва да се регистрира на платформата,

да декларира своите данни и да демонстрира съответствие със законовите изисквания. След одобрение, фирмите получават документ с QR код, който позволява на властите да проверят съответствието незабавно по време на инспекции.

Системата е част от по-широки политически усилия, насочени към ограничаване на достъпа на непълнолетни до регулирани продукти. Регистрацията е задължителна и на фирмите, които не се регистрират, е забранено да продават такива стоки, като нарушенията потенциално водят до спиране на дейността.

Властите казват, че включването на продукти за вейпинг, наред с традиционния тютюн и алкохол, отразява променящите се модели на потребление, особено сред по-младите хора, и обединява и трите категории в единна регулаторна структура.

Освен регулирането, очаква се системата да подобри ежедневното прилагане. Инспекциите могат да бъдат по-целенасочени, видимостта на пазара се подобрява и възможностите за заобикаляне на правилата се намаляват. Длъжностните лица казват, че подходът замества фрагментирания надзор с последователна и измерима рамка, подкрепена от непрекъснато цифрово наблюдение.