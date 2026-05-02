Христанов увери: Няма проблем с язовира на Пампорово

Няма проблем с язовира на Пампорово след свлачището в района, увери служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов пред Нова телевизия.

"Половин час, след като земните маси тръгнаха надолу, ние започнахме да мобилизираме екипи. Те отидоха на терен, имаме обследвания с дрон. Искахме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което да активира тази земна маса. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем – самото свлачище да активира язовира да тръгне надолу", обясни той.

Според него язовирната стена е стабилна.

"Язовирът е пълен, нивото е стабилно. Има изтичане, около 60 литра в секунда, което не е кой знае какво – малко е изтичането и малко е и вливането. Така че в това отношение можем да сме спокойни. Там вече са колегите геолози и Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, каза Христанов.

По думите му в министерството няма данни за незаконна сеч в района.

Бедствието

Ремонтът на пътя Смолян - Пампорово може да продължи минимум година, дори две, прогнозира регионалният министър Николай Найденов по рано през деня.

Остава обявеното бедствено положение. По данни на властите, около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Преминаването е невъзможно, използват се обходни маршрути.

Свлачището погълна огромни иглолистни дървета и електрически стълбове, има и скъсан газопровод. Експертите го определят като най-голямото свлачище в историята на България.

Обходните маршрути са Стойките – Смолян, Стойките – Пампорово и през Рожен за Пловдив.