За първи път парадът за Деня на победата в Москва ще бъде без военна техника

На 9 май се налагат мерки "във връзка с оперативната обстановка"

29.04.2026 | 08:30 ч. Обновена: 29.04.2026 | 08:37 ч. 9
Снимка БГНЕС

За първи път парадът на Червения площад за Деня на победата ще мине без военна техника и без кадети, потвърди министерство на отбраната на Русия.

Дълго време руските медии коментираха, че разширяващите се възможности на Украйна за удари с голям обсег биха могли да нарушат събитията за Деня на победата на 9 май в Москва и Санкт Петербург, но Кремъл отричаше, предава БГНЕС. 

Сега руската армия потвърди, че липсата на военна техника се налага "във връзка с оперативната обстановка".

На 9 май 2026 г. на Червения площад военен парад в чест на 81-вата годишнина от Победата ще има. В пешеходната колона ще вземат участие военнослужещи от висшите военни учебни заведения на всички видове и родове войски.  

Колони от военна техника, както и възпитаници на Суворовските и Нахимовските училища и кадетските корпуси, тази година няма да участват. Самолети на пилотажни групи и Су-25 ще прелетят над Червения площад.

