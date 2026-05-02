Градът, който бавно изчезва: над 20 млн. души върху потъваща земя

Повече от 20 милиона души в Мексико Сити живеят на земя, която потъва над древен водоем. Градът отдавна е признат за едно от най-бързо потъващите места в света, но досега изследователите нямаха възможност да проследяват непрекъснато движението от космоса. НАСА сподели сателитна снимка от американско-индийския спътник NISAR, която показва части от столицата на Мексико, потъващи с повече от половин инч всеки месец. Космическата агенция заяви, че въздействието на тези постепенни промени се е натрупало с времето, което е довело до „разрушаване на пътища, сгради и водопроводи“ в целия град, пише ABC News.

Дора Кареон-Фрейре, изследователка, която изучава потъването на Мексико Сити от повече от 25 години, е видяла тези щети отблизо в региона Истапалапа, който според нея е един от най-тежко засегнатите.

"Къщите, построени върху вулканична скала, са стабилни, но къщите, разположени между скалата и езерната равнина, вече са разрушени, повечето от тях", каза Кареон-Фрейре пред ABC News. "През 2017 г. такси падна в една от пукнатините."

През годините учените, изучаващи пропадането на земната повърхност в града, научен термин за потъване, разчитаха предимно на наземни и космически спътници, които можеха да събират само годишни данни.

НАСА твърди, че NISAR е първият спътник, който разполага с две радарни системи с различни дължини на вълните, което му позволява да записва промените в движението на земната повърхност от космоса на всеки 12 дни, почти в реално време. За Дейвид Бекарт, учен, който работи по мисията NISAR, именно тази честота прави данните толкова ценни.

"Всичко това ни позволява да създаваме времеви редове или моментални снимки на това как се движи земната повърхност във времето", заяви Бекарт пред ABC News.

За изследователите, които са прекарали десетилетия в изучаване на града пеша, новите спътникови данни предлагат нещо, което никога преди не са имали.

Градът е построен върху изсушено езерно дъно и много сгради са забележимо наклонени, поради неравномерното потъване в меката земя през десетилетия или векове.

"Да разполагаме с тези инструменти и да осъзнаем разпределението на тези разлики в скоростта, това е невероятно", каза Кареон-Фрейре. "Неща, които научавахме само като ходехме пеша навсякъде, когато бяхме млади, сега е различно. Технологията е тук, за да ни помогне."

Фактът, че Мексико Сити потъва, не е нов. НАСА твърди, че промените са документирани повече от век. Според доклад от 1995 г. на Националните академии на науките, инженерството и медицината, градът вече е потъвал с приблизително 5 сантиметра годишно до края на 19 век.

До 50-те години на миналия век това число скочило до 45 сантиметра, установи докладът.

Първото откритие е докладвано от инженера Роберто Гайол през 1925 г., който посочва голям канал и тунел, построени за отводняване на водата от подгизналата земя на града, като потенциална причина.

Учените сега посочват по-директен виновник - десетилетия на отводняване на древния водоносен хоризонт на езерното дъно, върху който е построен градът. Нивото на крайбрежните води може да е по-високо, отколкото се смяташе досега, се казва в проучване. Докато водата се изпомпва, земята над нея се уплътнява и остава такава, според проучване, публикувано от Американския геофизичен съюз. Представете си влажна глина, която се сгъстява и се втвърдява на място.

"Все пак, не всяка част от града потъва с еднаква скорост", каза Бекарт. "Това уплътняване кара земната повърхност да потъва и тъй като това не се случва равномерно, различните части на града се движат с различна скорост", обясни Бекарт.

Части от града са загубили до 9 метра надморска височина през последния век, според изследователи, а учените казват, че най-засегнатите райони са потънали с до 42 метра.

Мексико Сити е само началото, що се отнася до тази технология, казват учените.

"В по-широк смисъл, моят интерес е в картографирането на движението на земята в крайбрежните зони, където живее голяма част от световното население, и разбирането на промените в повърхността е особено важно", каза Бекарт.