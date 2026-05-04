Енергиен експерт предлага оптимизиране на дневна и нощна тарифа

В България имаме дневна и нощна тарифа на тока, а според експерти, малки промени в ценовата структура могат да доведат до по-ниски разходи, по-балансирано потребление и по-ефективна мрежа.

Докторът по ядрена физика Борислав Колев припомни, че дневната и нощната тарифа са въздадени преди повече от половин век като инструмент за ефективност. Промени оттогава не са правени. “Все едно да ползваш карта на София от 80-те години. Най-добре е да се оптимизира този елемент, защото се харчи ресурс, който няма смисъл да се харчи. Вариантът не е фиксиран, но е добра първа стъпка", обясни Колев в предаването “България сутрин".

По думите му нощната тарифа се запазва изцяло и в светлата част на деня ще има допълнително 6 часа на евтина тарифа. Колев добави, че това ще подпомогне предимно възрастните хора, а също и такива, които работят от вкъщи.

"Идеята е, че се създават много повече часове на по-ниска тарифа. В сутрешните часове също е предложено намаление. Увеличение е предложено единствено в пиковата част на деня, но благодарение на него ще бъде намалена през останалото време. Ако пренасочим част от потреблението през нощта на обяд, ще се освободят много средства за потребителите", допълни експертът за Bulgaria ON AIR.

Идеята е да се вкара в съзнанието, че във вечерните часове енергията ще е най-скъпа.

"Тези, които искат да икономисат средства, ще могат да го направят много по-ефективно, вместо да чакат късните часове. Не трябва да се сменя закон, а само наредба - това може да стане само от КЕВР. Изпълнението няма да стане толкова бързо. Ще са нужни няколко месеца, със сигурност повече от 3", посочи Колев.

