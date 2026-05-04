ТИР и кола се удариха край Ябланица, има загинал

Един човек загина при тежка катастрофа край Ябланица. Ударили са се ТИР и кола, като инцидентът е станал около 11:30 часа на първокласния път в началото на автомагистрала "Хемус" в посока София.

Жертвата е пътувала в леката кола.

Няма официална информация за състоянието на останалите участници в инцидента.

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, които работят по изясняване на причините за произшествието. Движението в района е затруднено.