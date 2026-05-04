Новини Днес | 64

ТИР и кола се удариха край Ябланица, има загинал

Движението е затруднено

04.05.2026 | 14:00 ч. Обновена: 04.05.2026 | 14:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Един човек загина при тежка катастрофа край Ябланица. Ударили са се ТИР и кола, като инцидентът е станал около 11:30 часа на първокласния път в началото на автомагистрала "Хемус" в посока София. 

Жертвата е пътувала в леката кола.

Няма официална информация за състоянието на останалите участници в инцидента. 

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, които работят по изясняване на причините за произшествието. Движението в района е затруднено.

катастрофа Хемус
