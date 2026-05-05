Президентът започва консултации с политическите партии за съставяне на правителство

Президентът Илияна Йотова започва маратон от консултации с политическите партии в Народното събрание днес. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи, преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет.

В рамките на шест часа днес Илияна Йотова ще разговаря поотделно с представители на всяка от шестте формации в Народното събрание.

"За да дам възможност на всеки да каже как ще работи оттук-нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет, или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите...", посочи тя.

Политическите консултации започват в 10:30 ч. с "Прогресивна България" на Румен Радев, която има мнозинство от 131 народни представители.

В 11:30 ч. на "Дондуков" 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14:00 ч. президентът ще разговаря с "Демократична България", а час по-късно - с "Продължаваме промяната". Последната среща е насрочена за 16 ч. с представителите на най-малката парламентарна група - "Възраждане".

След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите.

Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когото "Прогресивна България" ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство.

Очаква се в петък кабинетът да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство.

На 30 април се състоя първото тържествено заседание на 52-ото Народно събрание, на което депутатите положиха клетка и избраха Михаела Доцова от ПБ за председател на парламента.

Конституирани бяха шест парламентарни групи и избрани шестима заместник-председатели на Народното събрание. „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ регистрираха две отделни парламентарни групи.

За разлика от предходни години, избирането на правителство се очаква да бъде скучновато, след като този път ПБ имат мнозинство от 131 гласа, тоест пълно мнозинство, и се очаква кабинетът да бъде гласуван веднага.