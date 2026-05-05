33-годишен германец е камикадзето от Лайпциг

Водачът на автомобила, който днес се вряза в пешеходци в центъра на Лайпциг и уби двама души, е 33-годишен германски гражданин, като според полицията става въпрос за умишлено нападение, предаде ДПА.

Служители на реда

изведоха мъжа от колата, като той не оказа съпротива при ареста,

заяви началникът на лайпцигската полиция Рене Дамлер. Прокуратурата е започнала разследване за две убийства, съобщи БТА.

Според полицията автомобилът е потеглил от площад "Аугустусплац" в източната част на центъра, след което е профучал по улица "Гримайше" и е пресякъл оживения търговски площад пред старата сграда на кметството.

Кметът на Лайпциг Буркхард Юнг заяви, че докато е управлявал автомобила, шофьорът е убил двама души и е ранил тежко трима. Пострадали още близо 20 човека.

Юнг благодари на екипите на спешна помощ и добави, че в мислите си е с близките на загиналите.