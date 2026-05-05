Украйна също обяви примирие от тази нощ

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна ще се придържа към спиране на огъня от полунощ днес, 5 май, предаде Ройтерс.

Вчера Русия обяви едностранно примирие на 8 и 9 май.

“Към днешна дата не е постъпило нито едно официално обръщение към Украйна за условията за прекратяване на военните действия, за което се говори в руските социални мрежи. Смятаме, че човешкият живот е несравнимо по-голяма ценност от "отбелязването" на каквато и да е годишнина. В тази връзка

обявяваме режим на примирие, считано от 00:00 часа в нощта на 5 срещу 6 май”,

пише написа украинския президент в Телеграм.

Свързани статии Зеленски: Украинските оръжия с голям обсег поразяват цели на над 1500 км

Зеленски добави, че Украйна си запазва правото да "реагира симетрично от посочения момент нататък".

Междувременно украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко, заяви, че броят на убитите при вчерашните руски удари срещу Украйна вече са 14, а ранените са близо 60, предаде Укринформ. Клименко написа в Телеграм, че руските сили са извършили над 70 атаки из цялата страна.

"Най-тежко засегнат е град Мерефа в Харковска област, където при вражески удар бяха убити седем души. В град Вилнянск в Запорожска област бе поразена църква. Двама вярващи са убити", добави министърът.

Руският президент Владимир Путин вчера взе решение за едностранно прекратяване на огъня

на 8 и 9 май във връзка с отбелязването от победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война, предаде Ройтерс, като се позова на РИА Новости.

Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди, че страната ще обяви примирие на 8 и 9 май. "Очакваме украинската страна да последва този пример", се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.

По-рано украинският министър на външните работи Андрий Сибига отхвърли руската инициатива като "поредната манипулация".

Според Киев идеята на Москва е да може традиционният парад в Москва по случай Деня на победата да може да премине спокойно без заплаха от украински въздушни атаки, предава БТА.

Най-малко девет души бяха убити при руски нападения в Украйна днес, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Седем човека са загинали, а над 30 са били ранени, по последна информация при ракетна атака в североизточния град Мерефа, близо до Харков. Предишните данни бяха за четирима убити и 16 пострадали.